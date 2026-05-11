ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:39
11.05.2026 16:50

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών

Σε σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών, προήδρευσε το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για το ζήτημα αυτό θα γίνει αναλυτική ενημέρωση αύριο Τρίτη από το Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ.

Ως προς την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σημειώθηκε πως τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων, όμως επισημάνθηκε ότι είναι απαραίτητη η πιστή και συνεχής εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να αποτραπεί τυχόν ανατροπή της θετικής πορείας προς την εκρίζωση της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε πως η στενή συνεργασία με την Αστυνομία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παράνομων μεταφορών ζώων.

Σε ό,τι αφορά τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους αλλά και τους τυροκόμους του νησιού, τόσο με τη μορφή άμεσων ενισχύσεων και αποζημιώσων όσο και με τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας και η επιτήρηση στο πεδίο, με ενδελεχή χαρτογράφηση της διασποράς της νόσου.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, οι υφυπουργοί Γιάννης Ανδριανός και Θανάσης Καββαδάς, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμων (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς.

