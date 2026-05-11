Τέρμα η δόμηση στα 4 στρέμματα – Απαιτούνται από 8 έως 16 στρέμματα εκτός σχεδίου για νέα ξενοδοχεία

Ποιες περιοχές της χώρας μπήκαν στο «κόκκινο» με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό. Τι σηματοδοτεί η κατάργηση της δόμησης στα 4 στρέμματα και το πουσάρισμα μεγάλων επενδύσεων.

Πληθώρα συζητήσεων και αντιδράσεων θα προκαλέσει η κεντρική πρόβλεψη του νέου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό που παρουσιάστηκε σήμερα Δευτέρα (11/5) από τους υπουργούς ΠΕΝ και Τουρισμού, Σταύρο Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη.

Όπου κεντρική πρόβλεψη και σημείο αντιπαράθεσης είναι η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης στα 4 στρέμματα και η πρόβλεψη ότι πλέον θα απαιτούνται από 8 έως 16 στρέμματα για την ανάπτυξη τουριστικών μονάδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό, όπως παρουσιάστηκε, προβλέπει 5 κατηγορίες ανάπτυξης με βάση την ένταση του τουριστικού φαινομένου, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τον αριθμό των τουριστικών κλινών σε σχέση με την έκταση και τον μόνιμο πληθυσμό κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση μιας περιοχής αυξάνεται η εκτός σχεδίου έκταση που απαιτείται να έχει ένας ιδιοκτήτης προκειμένου να την αξιοποιήσει για τουριστική ανάπτυξη.

1] Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης

Δίνεται προτεραιότητα κυρίως στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων καταλυμάτων, με αυστηρότερους όρους για τη δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων. Για νέα ξενοδοχεία σε εκτός σχεδίου περιοχές απαιτούνται τουλάχιστον 16 στρέμματα. Στα νησιά της κατηγορίας αυτής προβλέπεται ανώτατο όριο έως 100 κλίνες για νέα τουριστικά καταλύματα.

Στο «κόκκινο» είναι 18 δημοτικές ενότητες σε Μύκονο, Τήνος, Σαντορίνη, Σκιάθο, Λαγανά, Χερσόνησο, Κέρκυρα, κ.ά.

2] Αναπτυγμένες περιοχές

Διατηρείται η έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, αλλά με ηπιότερους περιορισμούς. Το ελάχιστο γήπεδο για νέα ξενοδοχεία εκτός σχεδίου αυξάνεται στα 12 στρέμματα, ενώ στα νησιά της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται μονάδες έως 350 κλίνες. Παράλληλα, ενισχύονται οι ειδικές μορφές τουρισμού και η ανάπτυξη σύγχρονων τουριστικών υποδομών.

3] Αναπτυσσόμενες περιοχές

Προβλέπεται μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων και καταλυμάτων, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Για την ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων εκτός σχεδίου απαιτούνται 8 στρέμματα.

4] Περιοχές Πρώιμης Ανάπτυξης

Δίνεται έμφαση στην ήπια ανάπτυξη νέων προορισμών και στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Και σε αυτές τις περιοχές η ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων σε εκτός σχεδίου γη απαιτεί 8 στρέμματα.

5] Περιοχές Ενίσχυσης Ειδικής Ανάπτυξης

Αφορούν κυρίως ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ορεινός, ιαματικός, θαλάσσιος ή καταδυτικός τουρισμός. Η απαιτούμενη εκτός σχεδίου έκταση για την ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων είναι τα 8 στρέμματα.

Και όλα αυτά υπό αίρεση

Το θέμα είναι ότι οι προβλέψεις αυτές είναι υπό αίρεση καθώς ο αριθμός των εκτός σχεδίου στρεμμάτων που απαιτείται μπορεί να ανατραπεί.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται οι προβλέψεις ισχύουν:

«Μέχρι τον καθορισμό χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, για τις περιοχές κατηγορίας Α, Β, Γ και Δ, η ελάχιστη αρτιότητα στα γήπεδα εκτός σχεδίου είναι: (Α) 16 στρέμματα, (Β) 12 στρέμματα, ενώ στις περιοχές (Γ) και (Δ) ΚΑΙ (Ε) προϋπόθεση είναι τα 8 στρέμματα».

Όπου εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου είναι τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. Για να το κάνουμε λιανά, αυτό το «μέχρι» χωράει πολύ νερό. Δηλαδή, «κλείνει το μάτι» για ανατροπή μετά την εκπόνηση ΤΠΣ και ΕΠΣ. Και αυτό γιατί η κεντρική αντίδραση θα είναι ότι η πρόβλεψη για εκτός σχεδίου εκτάσεις από 8 έως 16 στρέμματα, πουσάρει τις μεγάλες επενδύσεις και φέρνει σε ασφυξία τους ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου οικοπέδων κάτω των 8 στρεμμμάτων.

