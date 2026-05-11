search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 17:08

Στη φυλακή δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

11.05.2026 17:08
DEDDHE

Στην φυλακή οδηγούνται οι δύο από τους επτά κατηγορούμενους, που απολογήθηκαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, για εξαπάτηση δεκάδων πολιτών, τους οποίους έκλεβαν εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, οι πέντε συγκατηγορούμενοι των δύο που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή και κάποιοι εξ αυτών χωρίς κανέναν όρο.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με σωρεία αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος, που αφορούν την δράση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Στην δικογραφία για την υπόθεση καταγράφονται 117 περιπτώσεις απάτης σε βάρος πολιτών, από τις οποίες η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να έχει αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέλη της ομάδας, στην οποία οι αρχές θεωρούν ότι μετείχαν πλην των επτά που συνελήφθησαν, άλλα είκοσι άτομα, τα τελευταία χρόνια εμφανίζονταν ως σκηνίτες και δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις.

Στην συντριπτική πλειονότητα τους οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες δηλώνοντας πως δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα για όσα τους αποδίδονται στην δικογραφία.

Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, φέρεται να παραδέχθηκε απολογούμενος, την συμμετοχή του σε δύο πράξεις παραλαβής κλοπιμαίων, έναντι, όπως ισχυρίζεται, αμοιβής 100 ευρώ. Ο νεαρής ηλικίας κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με θύμα της οργάνωσης. Όπως φαίνεται να είπε: «Μου έδωσαν 100 ευρώ να παραλάβω μια σακούλα. Δεν ήξερα τι είχε μέσα και μου είπαν να την παραδώσω σε σημείο που θα μου έλεγαν Το έκανα και αποχώρησα».

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Σοκ από τις μαρτυρίες των παιδιών της 28χρονης – «O μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο»

Ανανεώθηκαν οι θητείες Παπανδρέου, Μουζάκη, Θάνου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά για μόνο δύο χρόνια

Εξιτήριο πήρε από τον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης, μεταβαίνει σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία – Συγκινεί η Τίνα Μεσσαροπούλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στήριξη στο κινεζικό τετραμερές σχέδιο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή – Τι προβλέπει η πρόταση της Κίνας

DEDDHE
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:37
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

1 / 3