Στη φυλακή δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Στην φυλακή οδηγούνται οι δύο από τους επτά κατηγορούμενους, που απολογήθηκαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, για εξαπάτηση δεκάδων πολιτών, τους οποίους έκλεβαν εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, οι πέντε συγκατηγορούμενοι των δύο που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή και κάποιοι εξ αυτών χωρίς κανέναν όρο.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με σωρεία αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος, που αφορούν την δράση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Στην δικογραφία για την υπόθεση καταγράφονται 117 περιπτώσεις απάτης σε βάρος πολιτών, από τις οποίες η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να έχει αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέλη της ομάδας, στην οποία οι αρχές θεωρούν ότι μετείχαν πλην των επτά που συνελήφθησαν, άλλα είκοσι άτομα, τα τελευταία χρόνια εμφανίζονταν ως σκηνίτες και δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις.

Στην συντριπτική πλειονότητα τους οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες δηλώνοντας πως δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα για όσα τους αποδίδονται στην δικογραφία.

Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, φέρεται να παραδέχθηκε απολογούμενος, την συμμετοχή του σε δύο πράξεις παραλαβής κλοπιμαίων, έναντι, όπως ισχυρίζεται, αμοιβής 100 ευρώ. Ο νεαρής ηλικίας κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με θύμα της οργάνωσης. Όπως φαίνεται να είπε: «Μου έδωσαν 100 ευρώ να παραλάβω μια σακούλα. Δεν ήξερα τι είχε μέσα και μου είπαν να την παραδώσω σε σημείο που θα μου έλεγαν Το έκανα και αποχώρησα».

