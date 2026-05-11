search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 19:54
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 18:27

«Ως εδώ ο εμετός»: Οργή… ξανά Άδωνι για τη «fake» φωτογραφία μέσω ΑΙ – Απειλεί με μηνύσεις

11.05.2026 18:27
adonis georgadis 87- new

Την… εκ νέου έκρηξη του υπουργού Υγείας προκάλεσε η φωτογραφία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και υποτίθεται ότι τον απεικονίζει.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε ότι πρόκειται για ψεύτικο και επεξεργασμένο υλικό, ενώ προειδοποίησε με νομικές ενέργειες όσους συνεχίζουν να τη διακινούν. «Όποιος διακινεί την φωτο αυτή χρεώνοντας την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Ως εδώ ο εμετός», έγραψε χαρακτηριστικά σε νέα ανάρτησή του στο Χ.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στον χρήστη των social media, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνος που ανάρτησε αρχικά το επίμαχο περιεχόμενο, «φωτογραφίζοντάς» τον χωρίς να τον κατονομάζει ευθέως και ανέφερε ότι αν δεν κατεβάσει την ανάρτηση ια καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον του.

«Αν γνωρίζετε ποιος ήταν ο αρχικός λογαριασμός που διακίνησε αυτή την χυδαιότητα, θα σας παρακαλούσα να μου το υποδείξετε να στραφώ και εναντίον του. Εγώ την τοξικότητα θα την πολεμήσω» ανέφερε ο υπουργός Υγείας..

Νωρίτερα, ο υπουργός, με μια μακροσκελή και οργισμένη παρέμβασή του, διέψευσε κατηγορηματικά τη γνησιότητα του υλικού ,κάνοντας λόγο για μια ακόμα απόπειρα ηθικής εξόντωσης μέσω της τεχνολογίας.

Διαβάστε επίσης:

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» με φόντο την επιστροφή Τσίπρα και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

Μαρινάκης για Καραμανλή: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του

Μοιάζει οριστική η 21η Μαΐου για την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό βίντεο από την εξουδετέρωση των εκρηκτικών που έκρυβε το θαλάσσιο drone

gerovasili linoy tsipras – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αυξημένη προσέλευση στην πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι: Ποιοι δίνουν το παρών (Photos)

pinakas nazi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πορτρέτο που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του επικεφαλής των Ολλανδών SS

giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: Βάζει τέλος στις φήμες περί ακαταλληλότητας του T-Center για το Final 4

kriti dolofonia video ntokoymento – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία – Βίντεο ντοκουμέντο με τη σύζυγο του δράστη στη γειτονιά του Νικήτα, μετά την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 19:54
drone
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό βίντεο από την εξουδετέρωση των εκρηκτικών που έκρυβε το θαλάσσιο drone

gerovasili linoy tsipras – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αυξημένη προσέλευση στην πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι: Ποιοι δίνουν το παρών (Photos)

pinakas nazi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πορτρέτο που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του επικεφαλής των Ολλανδών SS

1 / 3