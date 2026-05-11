«Ως εδώ ο εμετός»: Οργή… ξανά Άδωνι για τη «fake» φωτογραφία μέσω ΑΙ – Απειλεί με μηνύσεις

Την… εκ νέου έκρηξη του υπουργού Υγείας προκάλεσε η φωτογραφία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και υποτίθεται ότι τον απεικονίζει.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε ότι πρόκειται για ψεύτικο και επεξεργασμένο υλικό, ενώ προειδοποίησε με νομικές ενέργειες όσους συνεχίζουν να τη διακινούν. «Όποιος διακινεί την φωτο αυτή χρεώνοντας την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Ως εδώ ο εμετός», έγραψε χαρακτηριστικά σε νέα ανάρτησή του στο Χ.

Επειδή μερικοί δεν καταλαβαίνουν δυστυχώς από άλλη γλώσσα καλώ τον @DimitrisSavvid4 ότι εάν δεν κατεβάσει αυτή του ανάρτηση αμέσως η οποία και διακινεί ψευδές υλικό το οποίο υποτίθεται ότι με αφορά, θα του καταθέσω άμεσα μήνυση και αγωγή. https://t.co/DkWT050jzg και αν γνωρίζετε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στον χρήστη των social media, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνος που ανάρτησε αρχικά το επίμαχο περιεχόμενο, «φωτογραφίζοντάς» τον χωρίς να τον κατονομάζει ευθέως και ανέφερε ότι αν δεν κατεβάσει την ανάρτηση ια καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον του.

«Αν γνωρίζετε ποιος ήταν ο αρχικός λογαριασμός που διακίνησε αυτή την χυδαιότητα, θα σας παρακαλούσα να μου το υποδείξετε να στραφώ και εναντίον του. Εγώ την τοξικότητα θα την πολεμήσω» ανέφερε ο υπουργός Υγείας..

Νωρίτερα, ο υπουργός, με μια μακροσκελή και οργισμένη παρέμβασή του, διέψευσε κατηγορηματικά τη γνησιότητα του υλικού ,κάνοντας λόγο για μια ακόμα απόπειρα ηθικής εξόντωσης μέσω της τεχνολογίας.

Διαβάστε επίσης:

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» με φόντο την επιστροφή Τσίπρα και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

Μαρινάκης για Καραμανλή: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του

Μοιάζει οριστική η 21η Μαΐου για την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη















