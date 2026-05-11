«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μετά τη σφοδρή κριτική που άσκησε ο Κώστας Ζαχαριάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφερόμενος στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Ζαχαριάδης, σήμερα, ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής του συνέντευξης στα “Παραπολιτικά”. Ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που τελεί υπό διάλυση με τις ευλογίες του κ. Τσίπρα, έκανε σαφές ότι γνώμονας τους είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει, ειδικότερα, ότι «ο κ. Ζαχαριάδης προχώρησε σήμερα σε μια πρωτοφανή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του» και πως «μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας ισχυρίζονται πως για τα δεινά της κοινωνίας φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση».

«Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «όλοι πλέον καταλαβαίνουν ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ποιος το πολιτικό σωσίβιο του καταρρέοντος κ. Μητσοτάκη».

«Προφανώς, δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ.

Ζαχαριάδης: Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, είπε ότι στο κόμμα δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης με τον Αλ. Τσίπρα και πως «πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου με καθοριστικό το ρόλο του».

Υποστήριξε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο και εξαπέλυσε επίθεση στον Ανδρουλάκη, λέγοντας πως αποδείχθηκε «ανεπαρκής» στο να ενώσει την αντιπολίτευση με σκοπό να πέσει η κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.

Ερωτώμενος για την δήλωση του Κ. Τσουκαλά ότι σε περίπτωση δεύτερης κάλπης «το ΠΑΣΟΚ θα συντρίψει τη ΝΔ», απάντησε:

«Μια άποψη ότι τα κόμματα, σε αυτή την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας, δεν πάνε να νικήσουν αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά είναι μια δήλωση μιζέριας και ηττοπάθειας. Οσο για την δήλωση ότι ο Τσίπρας είναι βολική αντιπολίτευση, κάνει αυτοκριτική; Γιατί εδώ και δύο χρόνια ο κ. Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό, ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε, κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελλος αλλά εν πάση περιπτώσει κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Από εκεί και πέρα αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση κάνει πολύ μεγάλο λάθος».

