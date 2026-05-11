ΕΕ: Έρχονται κυρώσεις κατά Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική ‘Οχθη – Πώς αντέδρασε το Τελ Αβίβ

Σε συμφωνία για επιβολή κυρώσεων εις βάρος εξτρεμιστών Ισραηλινών εποίκων για βιαιοπραγία κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς κατέληξαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , όπως δήλωσε η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Η είδηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης, με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ να μιλά για «αυθαίρετη» απόφαση.

«Καιρός ήταν να περάσουμε από το αδιέξοδο σε αποτέλεσμα», δήλωσε η Κάλας σε μια ανάρτηση στο X. «Οι εξτρεμισμοί και η βία έχουν συνέπειες», πρόσθεσε.

EU Foreign Ministers just gave the go-ahead to sanction Israeli settlers over violence against Palestinians.



They also agreed new sanctions on leading Hamas figures.



It was high time we move from deadlock to delivery.

Extremisms and violence carry consequences. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 11, 2026

«Έγινε! Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει σήμερα κυρώσεις ενάντια σε κύριες ισραηλινές οργανώσεις που είναι ένοχες για υποστήριξη της εξτρεμιστικής και βίαιης εποικιστικής δραστηριότητας στη Δυτική Όχθη, καθώς και στους ηγέτες τους», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Αυτές οι εξαιρετικά σοβαρές και απαράδεκτες πράξεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», πρόσθεσε ο ίδιος.

C'est fait !



L'Union européenne sanctionne aujourd'hui les principales organisations israéliennes coupables de soutenir la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie, ainsi que leur dirigeants. Ces actes gravissimes et intolérables doivent cesser sans délais.



Elle… May 11, 2026

Το πακέτο κυρώσεων αφορά τρεις εποίκους και τέσσερις οργανώσεις εποίκων, καθώς και 12 αξιωματούχους της Χαμάς.

Αντιδρώντας, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ καταδίκασε τις κυρώσεις και με ανάρτηση στο X τόνισε ότι η ΕΕ «επέλεξε, με αυθαίρετο και με πολιτικό τρόπο, να επιβάλει κυρώσεις σε Ισραηλινούς πολίτες και οντότητες λόγω των πολιτικών τους απόψεων και χωρίς καμία βάση».

«Εξίσου εξωφρενική είναι η απαράδεκτη σύγκριση που επέλεξε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ Ισραηλινών πολιτών και τρομοκρατών της Χαμάς. Πρόκειται για μια εντελώς διαστρεβλωμένη ηθική ισοδυναμία», πρόσθεσε.

Israel firmly rejects the decision to impose sanctions on Israeli citizens and organizations.



The European Union has chosen, in an arbitrary and political manner, to impose sanctions on Israeli citizens and entities because of their political views and without any basis.… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 11, 2026

Οι κυρώσεις είχαν μπλοκαριστεί εδώ και μήνες λόγω του βέτο της Ουγγαρίας του Βίκτορ Όρμπαν. Αλλά η ήττα του τελευταίου και η νίκη του Πίτερ Μάγιαρ στις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου κατέστησε δυνατή την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με αυτές τις κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ.

Απαιτείται ακόμη επίσημη απόφαση από τους 27 για να τεθούν σε ισχύ.

Η Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος όπου καθημερινά σημειώνεται βία, βρίσκεται υπό κατοχή από το Ισραήλ από το 1967.

Μέχρι τις αρχές Μαΐου, τουλάχιστον 1.069 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχητών αλλά και πολυάριθμων αμάχων, είχαν σκοτωθεί εκεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

