Συναγερμός για τον χανταϊό: Άλλοι δύο επιβάτες βγήκαν θετικοί, σε σοβαρή κατάσταση η Γαλλίδα – 45 μέρες αγωνίας για τον Έλληνα

Γαλλίδα και Αμερικανός, που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη και επέστρεψαν στις χώρες τους, βρέθηκαν θετικοί στον Χανταϊό.

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στέφανι Ριστ είπε ότι η κατάσταση της υγείας της γυναίκας είναι σοβαρή. «Άρχισε να αισθάνεται άσχημα το βράδυ της Κυριακής και τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν θετικά. Τα συμπτώματά της επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων ενός νοσοκομείου στο Παρίσι».

Ο Αμερικανός μεταφέρθηκε στη Νεμπράσκα μαζί με άλλους 16 Αμερικανούς υπηκόους. Το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μόνο ένας από τους Αμερικανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε θετικός στο στέλεχος Andes, που μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ένας άλλος είχε ήπια συμπτώματα.

To κρουαζιερόπλοιο άραξε την Κυριακή 10 Μαΐου στην Τενερίφη των Κανάριων Νήσων. Υγειονομικοί με προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστικές μάσκες συνόδευσαν τους επιβάτες στη στεριά. Πάνω από 100 άτομα 23 διαφορετικών εθνικοτήτων εκκενώθηκαν σε λιγότερο από 48 ώρες.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας δήλωσε ότι ελήφθησαν από την αρχή όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να «σπάσουν» τις αλυσίδες μετάδοσης. Οι επιβάτες εξετάστηκαν και θερμομετρήθηκαν μόλις έφτασαν στην Τενερίφη. Πρόσθεσαν ότι η Γαλλίδα υπήκοος εκδήλωσε πυρετό κατά την αεροδιακομιδή στη Γαλλία και ότι δεν είχε υψηλό πυρετό, όταν εξετάστηκε στο πλοίο.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου «Hondius» – ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα – έχασαν τις ζωές τους, ενώ άλλοι έχουν προσβληθεί από τη σπάνια αυτή ασθένεια, η οποία συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά.

Στη Βρετανία, 22 επιβάτες τέθηκαν σε καραντίνα 72 ωρών σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ, προτού συνεχίσουν τον υποχρεωτικό κατ’ οίκον περιορισμό για διάστημα έως και 45 ημερών. Παρά τα μέτρα, οι βρετανικές αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.

Στην Ιταλία, τέσσερις περιπτώσεις που σχετίζονται με επιβεβαιωμένο κρούσμα τελούν υπό επιτήρηση και έχουν τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα στο σπίτι τους, ενώ συνεχίζεται η ιχνηλάτηση επαφών.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα και δύο ύποπτα, με τη διεθνή κινητοποίηση να εντείνεται, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς.

Ενδημικός ο ιός στην Αργεντινή

Ο ιος είναι ενδημικός στην Αργεντινή από όπου ξεκίνησε το πλοίο. Δεν έχουν ανακαλυφθεί εμβόλια για την αντιμετώπιση του. Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός και έχουν αποθαρρύνει συγκρίσεις με την πανδημία του κορωνοϊού.

Η Ριστ επεσήμανε ότι 22 Γάλλοι υπήκοοι ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με τον ιό. Οκτώ ήταν στην πτήση Αγία Ελένη-Γιοχάνεσμπουργκ και 14 στην πτήση Γιοχάνεσμπουργκ -Άμστερνταμ.

Η Ολλανδή που έχασε τη ζωή της βρισκόταν στην πτήση προς το Γιοχάνεσμπουργκ και αργότερα επιβιβάστηκε για λίγο σε πτήση με προορισμό το Άμστερνταμ, αλλά αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση.

Η Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπος, Μόντ Μπρεζόν δήλωσε ότι είναι προτιμότερο να μην σκορπίσουμε τον πανικό. «Παρακολουθούμε την κατάσταση με τη μέγιστη επαγρύπνηση, έχοντας υπόψη ότι πρόκειται για έναν ιό που γνωρίζουμε, ότι έχει αποφασιστεί περίοδος απομόνωσης 42 ημερών και ότι ο στόχος παραμένει ο ίδιος: η προστασία του γαλλικού λαού».

94 άτομα επαναπατρίστηκαν και 54 παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο

Μέχρι την Κυριακή 94 άτομα με 19 διαφορετικές εθνικότητες είχαν επαναπατριστεί.

Από τα 54 άτομα που παρέμειναν στο πλοίο – 22 επιβάτες και 32 μέλη του πληρώματος – τα 28 θα αποβιβαστούν σήμερα και θα μεταφερθούν με πτήση ολλανδικής αεροπορικής εταιρείας στις Κάτω Χώρες. Στη συνέχεια, το MV Hondius θα αναχωρήσει για τις Κάτω Χώρες με τα 26 μέλη του πληρώματος.

Ο καπετάνιος του MV Hondius εξήρε το πλήρωμα και τους επιβάτες για τη συμπεριφορά τους στο πλοίο. «Θέλω να ευχαριστήσω κάθε επιβάτη και κάθε μέλος του πληρώματος που βρίσκεται εδώ, καθώς και τους συναδέλφους μας στην πατρίδα», δήλωσε ο Jan Dobrogowski σε βιντεομήνυμα.

«Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας. Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο, αυτό που με συγκίνησε περισσότερο, ήταν η υπομονή σας, η πειθαρχία σας, αλλά και η ευγένεια που δείξατε ο ένας στον άλλον καθ’ όλη τη διάρκεια», πρόσθεσε.

Οι 45 μέρες αγωνίας και καραντίνας για τον Έλληνα του MV Hondius

Στην Ελλάδα, ένας επιβάτης του ίδιου πλοίου νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο «Αττικόν», σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο ασθενής δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, ωστόσο η νοσηλεία του κρίθηκε απαραίτητη για λόγους πρόληψης και αυξημένης επιτήρησης.

Ο εγκλεισμός για 45 ημέρες του 70χρονου επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, στο θάλαμο αρνητικής πίεσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αττικόν, είναι σίγουρα ένα επιβεβλημένο, πλην όμως, ιδιαίτερα σκληρό μέτρο, για τον ίδιο που είχε την ατυχία να βρεθεί σε αυτή την επικίνδυνη συνθήκη.

Δηλαδή, να συνταξιδέψει με επιβάτες που έχουν προσβληθεί από έναν ιό με ποσοστά θνησιμότητας πάνω από 40% σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), που μεταδίδεται – σε σπάνιες περιπτώσεις – από άνθρωπο σε άνθρωπο και το χειρότερο… δεν υπάρχει θεραπεία.

Ο 70χρόνος, για την ώρα χαρακτηρίζεται ως επαφή υψηλού κινδύνου – όπως όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που έχουν επιστρέψει στις χώρες τους – και θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες στο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου.

Εκεί για ενάμιση μήνα θα βλέπει αποκλειστικά την ομάδα των γιατρών και νοσηλευτών που τον έχουν αναλάβει – με επικεφαλής τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα.

Αυτή η ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση εκτός από την αγωνία, εάν θα εμφανίσει τη νόσο – μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα επώασης του ιού – έχει και μια εξαιρετικά υψηλή ψυχολογική επιβάρυνση.

Σε άλλες χώρες οι επιβάτες παραμένουν σε απομόνωση στα σπίτια τους. Στην Ελλάδα, ωστόσο, αποφασίστηκε από το υπουργείο Υγείας να εφαρμοστεί το πιο σκληρό αλλά αποτελεσματικό πρωτόκολλο τόσο για την προστασία του ίδιου όσο και της δημόσιας υγείας. Προφανώς μετά την τραυματική εμπειρία του COVID-19 το σκεπτικό της απόφασης ήταν «καραντίνα στο θάλαμο αρνητικής πίεσης για να μηδενίσουμε έστω και την παραμικρή πιθανότητα μετάδοσης του ίου στην κοινότητα.».

Ποιες εξετάσεις θα κάνει ο Έλληνες τουρίστας

Ήδη από σήμερα ο 70χρονος υποβάλλεται σε μια σειρά από ειδικές αλλά και εξειδικευμένες εξετάσεις που θα συνεχιστούν κατά την μεγάλη παραμονή του στο θάλαμο αρνητική πίεσης. Σημειώνεται ότι ο χώρος αυτός, διαθέτει ειδικά φίλτρα καθαρισμού όπου δεν επιτρέπεται ο αέρας (με την ανάσα του επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο), να διασπείρεται στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Επιπλέον όλοι οι θεράποντες ιατροί και οι νοσηλευτές, εισέρχονται μόνο με ειδική στολή, μάσκα, γάντια, ποδονάρια όπως τη γνωρίσαμε από την περίοδο του κορωνοιού.

Σύμφωνα με την Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, οι εξετάσεις που έχουν δρομολογηθεί να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι:

Γενικές εξετάσεις αίματος και βιοχημικές: Στόχος είναι να παρακολουθείται η σωστή λειτουργία διάφορων ζωτικών οργάνων όπως ήπατος και νεφρών.

Στόχος είναι να παρακολουθείται η σωστή λειτουργία διάφορων ζωτικών οργάνων όπως ήπατος και νεφρών. Ακτινογραφία θώρακος : Τα σύμπτωμα της νόσου του Χανταϊού μοιάζουν πολύ με αυτά της γρίπης και το κορωνοιού που προκαλούν μεταξύ άλλων βαριές πνευμονίες.

: Τα σύμπτωμα της νόσου του Χανταϊού μοιάζουν πολύ με αυτά της γρίπης και το κορωνοιού που προκαλούν μεταξύ άλλων βαριές πνευμονίες. Ανοσολογικές εξετάσεις: Για έλεγχο αντισωμάτων για να διερευνηθεί εάν έχει έρθει σε επαφή με τον ιό.

Για έλεγχο αντισωμάτων για να διερευνηθεί εάν έχει έρθει σε επαφή με τον ιό. Ειδικές εξετάσεις: Για να βρεθεί το γενετικό υλικό του ιού.

Την ίδια ώρα νεότερες πληροφορίες έρχονται από το νοσοκομείο για την κατάσταση της υγείας του 70χρονου. Συγκεκριμένο ο Διοικητής του νοσοκομείου Αττικόν Σπυρίδων Αποστολόπουλος ενημερώνει ότι «ο επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο.

Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.»

Σε τι επικεντρώνονται σήμερα οι επιδημιολόγοι

Το σύνδρομο πνευμονικής προσβολής που μπορεί να προκαλέσει ο χανταϊός εμφανίζεται συνήθως 2–4 εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό, αν και μπορεί να εκδηλωθεί από 1 έως και 8 εβδομάδες.

Αυτό κάνει λιγότερο πιθανή τη μόλυνση πάνω στο πλοίο, δεδομένου ότι το πρώτο κρούσμα εκδήλωσε συμπτώματα μόλις πέντε ημέρες μετά την αναχώρηση, δηλαδή νωρίτερα από όσο θα αναμενόταν με βάση την περίοδο επώασης.

Πιο πιθανό είναι να μολύνθηκε πριν την επιβίβαση στην Αργεντινή.

Στα επόμενα κρούσματα η εικόνα είναι πιο ασαφής, καθώς τα άτομα αυτά ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό πριν τον απόπλου, σε δραστηριότητες στην ξηρά, είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ωστόσο, το χρονικό μοτίβο υποδηλώνει και ένα ακόμη ενδεχόμενο: τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο στο πλοίο σύμφωνα με άρθρο στο The Conversation

Το δεύτερο κρούσμα ήταν στενή επαφή του πρώτου. Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις: είτε εκτέθηκαν και οι δύο στην ίδια πηγή (π.χ. μολυσμένα τρωκτικά), είτε το δεύτερο μολύνθηκε από το πρώτο.

Το τρίτο κρούσμα δεν ανήκει στην ίδια στενή οικογενειακή ομάδα. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε κοινή δραστηριότητα στην Αργεντινή, τότε η πιθανότερη εξήγηση παραμένει η κοινή έκθεση.

Πόσο κινδυνεύει η δημόσια υγεία;

Οι περισσότεροι χανταϊοί δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επιπλέον, το στέλεχος των Άνδεων είναι σπάνιο και συνήθως απαιτεί στενή επαφή. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός και ο ιός δεν συμπεριφέρεται όπως η γρίπη ή ο COVID-19.

Για τους ερευνητές όμως, τέτοια ξεσπάσματα απαιτούν συστηματική επιδημιολογική διερεύνηση: επιβεβαίωση διάγνωσης, χρονική χαρτογράφηση, έλεγχο υποθέσεων και σύγκριση δεδομένων για να αποκαλυφθεί το πραγματικό μοτίβο μετάδοσης του ιού.

