Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ που κερδίζει χρόνο και η κατάληξη του Κράσσου

Στα ύψη παραμένει η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να δυσκολεύονται να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό πολέμου, ενώ η εκεχειρία δοκιμάζεται από συνεχείς παραβιάσεις.

Βασικό σημείο στο οποίο διαφωνούν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, την ώρα που Ισραήλ και ΗΠΑ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν σήμερα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ξερά την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί Γαλλία και Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στην περιοχή.

Από την πλευρά του, το Ιράν ζήτησε, στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση, τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις.

«Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου.

«Ο Τραμπ κερδίζει χρόνο για να ξαναρχίσει τον πόλεμο»

Ο Mostafa Khoshcheshm, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας του Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη πιστεύει ότι οι ΗΠΑ «δεν παίρνουν στα σοβαρά τις συνομιλίες και απλώς κερδίζουν χρόνο» καθώς προετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

«Οι απαιτήσεις της Ουάσινγκτον είναι τόσο μη ρεαλιστικές. Θέλουν να κερδίσουν κάτι στις συνομιλίες που δεν μπορούσαν στον πόλεμο», δήλωσε ο Khoshcheshm στο Al Jazeera, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν θεωρεί τον Τραμπ αξιόπιστο εταίρο σε καμία διαπραγμάτευση.

«Το Ιράν ήταν πάντα παρόν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν έχει φύγει ποτέ», είπε. «Οι ΗΠΑ δεν είναι πρόθυμες να κάνουν σοβαρές συνομιλίες.

«Η πόρτα έχει κλείσει από την αμερικανική πλευρά».

Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επιστρέψει στον πόλεμο εάν της επιβληθεί, είπε, προσθέτοντας ότι «οι συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο την περασμένη εβδομάδα δείχνουν ότι οι Ιρανοί είναι πλήρως προετοιμασμένοι να ανταποδώσουν οποιαδήποτε επίθεση με πλήρη ισχύ».

«Οι ΗΠΑ μεγαλύτερη απειλή για τη διεθνή ειρήνη»

Οι ΗΠΑ αποτελούν «τη μεγαλύτερη απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», υποστήριξε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, μετά από την αμερικανική απόρριψη της ιρανικής πρότασης.

«Η ίδια η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, αποτελούν παράδειγμα δημιουργίας ενός κύκλου βίας και εκφοβισμού στην περιοχή».

Παράλληλα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έχουν «παράλογες απαιτήσεις» για κατάπαυση του πυρός, ενώ λέει πως οι απαιτήσεις του Ιράν εξαιρετικά λογικές.

Ο Μπαγκάι επανέλαβε τις απαιτήσεις του Ιράν ως «τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και της πειρατείας και την απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν άδικα παγώσει σε τράπεζες».

Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν επίσης «ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ και την εγκαθίδρυση ασφάλειας στην περιοχή και τον Λίβανο», είπε, αποκαλώντας την πρόταση του Ιράν «μια γενναιόδωρη και υπεύθυνη προσφορά».

Το Ιράν υπαινίσσεται ότι ο Τραμπ θα έχει την κατάληξη του Κράσσου

Με μια ανάρτηση με έντονους ιστορικούς συμβολισμούς, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακάι, έστειλε ένα μήνυμα με υπαινιγμούς στον Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι ο Μάρκος Λικίνιος Κράσσος, ένας από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους άνδρες της Ρώμης, σκοτώθηκε στη μάχη, καταρρίπτοντας τον μύθο της αήττητης Ρώμης και γκρεμίζοντας το όνειρό της για επέκταση προς ανατολάς.

Throughout history, Iranians have stood not only against single invaders, but against powerful "pluses" and grand "legionnaires" — and have always emerged with honor.



On a day like this in 53 BC, at the Battle of Carrhae, General Surena, with far fewer men and far more limited… pic.twitter.com/PBE6aG06VW — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 10, 2026

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται — για όσους αρνούνται να τη μελετήσουν ή να σεβαστούν τα μαθήματά της» δήλωσε με χλευασμό.

Διαβάστε επίσης:

The Atlantic: Ο Τραμπ έχασε τον πόλεμο με το Ιράν, η Αμερική είναι «χάρτινη τίγρη»

Βρετανία: Υπό πίεση ο Στάρμερ – Πάνω από 40 βουλευτές ζητούν την αποχώρησή του

Μέση Ανατολή: Τι ζητάει το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου – «Είναι απαράδεκτοι», λέει ο Τραμπ