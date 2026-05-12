Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

Καλημέρα σας

Σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αρχίζουν να συνηθίζουν την ιδέα περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Όπως λένε βέβαια όλο και περισσότεροι υπουργοί, «εκλογές που γίνονται 6-7 μήνες πριν το κανονικό, δεν είναι πρόωρες» – και δω μάλλον συμφωνούν και πολλοί άλλοι.

Όσο βλέπει κανείς τον διεθνή περίγυρο, αλλά και τα εσωτερικά θέματα, τόσο αντιλαμβάνεται ότι πάμε πράγματι σε φθινοπωρινές κάλπες.

Για τρεις βασικούς λόγους:

Πρώτον, διότι οι επιπτώσεις του «Ιρανικού» θα διαρκέσουν και θα κάνουν τον χειμώνα δύσκολο. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να περάσει έναν τέτοιο προεκλογικό χειμώνα.

Δεύτερον, διότι το απρόβλεπτο παραμονεύει πάντα. Κι όσο τα πράγματα είναι τόσο «εύφλεκτα» κοινωνικά, ο κίνδυνος «ατυχήματος» αυξάνεται. Γιατί να πάρει τέτοιο ρίσκο χωρίς λόγο λοιπόν, η κυβέρνηση;

Και τρίτον διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να ανακοινώσει από τη ΔΕΘ ένα πολύ μεγάλο πακέτο παροχών. «Λεφτά παντού» θα έλεγε κάποιος, ανεξάρτητα από τον πώς εισπράχθηκαν τα λεφτά αυτά – φόροι κλπ. Λεφτά θα δοθούν πάντως, που έλεγε κι ο άλλος στην ταινία. Το να περιμένει ο Μητσοτάκης ότι θα θυμούνται το πακέτο αυτό τον… Μάρτιο του 2027, είναι σαν να πιστεύει κάποιος ότι θα περάσει καλοκαίρι χωρίς ανέμους στα Κυκλαδονήσια.

Και κάπως έτσι εξηγείται γιατί τρέχουν να κάνουν κόμματα ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Έτοιμα ψηφοδέλτια

Επειδή είπαμε για νέα κόμμα και πριν σας πάω στις προετοιμασίες στη ΝΔ για το εκλογικό σενάριο, να σας μεταφέρω ότι από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά δεν έχουν πάψει οι βολιδοσκοπήσεις για νέο φορέα. Ενδιαφερόμενοι για τα ψηφοδέλτια ενός τέτοιου «ορθόδοξου» δεξιού σχηματισμού υπάρχουν πάντως. Και ίσως ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να φτιάξει πλήρη ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα με μεγαλύτερη πιο εύκολα από άλλους.

Αρκεί αυτό; Δεν το γνωρίζω. θα φανεί σύντομα.

Η γκάφα Δένδια και η «διόρθωση» από Γεραπετρίτη, Γκίκα

Ας την πάμε λίγο πάλι από την αρχή αυτή την ιστορία με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Ένα ουκρανικό όπλο, με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικά, κόβει βόλτες στην ευρύτερη περιοχή της χώρας, με σκοπό να χτυπήσει κάποιο ρωσικό πλοίο.

Κανένα σύστημα από το πολυδιαφημισμένο δια στόματος Νίκου Δένδια σύστημα επιτήρησης της εθνικής μας άμυνας δεν το παίρνει χαμπάρι.

Για άγνωστους λόγους το drone καταπίπτει στη Λευκάδα, όπου το εντοπίζουν… ψαράδες και όχι τα ραντάρ μας, ούτε το άγρυπνο βλέμμα του Δένδια.

Θα μπορούσε δηλαδή χτυπήσει, έστω κατά λάθος, Έλληνες πολίτες ή υποδομές. Ή να βρίσκεται εκεί, σαν βόμβα έτοιμη να σκάσει ανά πάσα στιγμή και κανείς να μην έχει καταλάβει το παραμικρό.

Και έρχεται περιχαρής ο υπουργός Άμυνας της χώρας, βγάζει τη Λευκάδα εκτός επικράτειας, σαν να πήγαμε πριν την 21η Μαΐου 1864, και μας λέει ότι ευτυχώς που έπεσε το drone στα χέρια μας και θα… κλέψουμε κάπως την τεχνολογία του!

Ευτυχώς που κάποιοι άλλοι στην κυβέρνηση (Γεραπετρίτης, Γκίκας) κατάλαβαν τη σοβαρότητα της υπόθεσης και δεν υιοθέτησαν το ιλαρό ύφος του Δένδια. Και διαμήνυσαν μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα δεν θέλει να μεταφερθεί στη Μεσόγειο ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας. Κάποιος πρέπει να πει στον Δένδια ότι τον άδειασαν κανονικά, αλλιώς δύσκολα θα το αντιληφθεί φοβάμαι.

Το γαλάζιο επικρατείας, ο Νικήτας και ο Παπασταύρου

Στο πρωθυπουργικό περιβάλλον λοιπόν γίνεται έντονη συζήτηση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας.

Μαθαίνω ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης πάει φουλ για επικεφαλής. Θα πρέπει να προκύψει μεγάλη έκπληξη για να ανατραπεί αυτή η επιλογή.

Από την ομογένεια – υπάρχει απαίτηση εκ του νόμου να καταλαμβάνει εκπρόσωπός της μίας από τις τρεις πρώτες θέσεις – η σκέψη στρέφεται σε μία γυναίκα, το όνομα της οποίας όμως απέφυγαν να μου το… μαρτυρήσουν.

Ο Σταύρος Παπασταύρου μου είπαν προορίζεται για την πέμπτη θέση. Μην ακούσω ότι η πέμπτη θέση είναι επισφαλής και άλλες τέτοιες ηττοπαθείς προσεγγίσεις.

Και μόνο η παρουσία του Σταύρου μπορεί να την εξασφαλίσει την εκλογή και πέμπτου βουλευτή επικρατείας, όλοι το ξέρουν αυτό!

Αγωνία στο ΠΑΣΟΚ

Με κομμένη την ανάσα περιμένουν στο ΠΑΣΟΚ τη δημιουργία των νέων κομμάτων και την… ετυμηγορία των γκάλοπ στο νέο πολιτικό σκηνικό.

Τα μηνύματα που παίρνει η Χαριλάου δεν είναι και τα πιο ενθαρρυντικά και μάλλον είναι λογικό: Ο Τσίπρας θα πιέσει το ΠΑΣΟΚ από τα κεντροαριστερά, η Καρυστιανού διεκδικεί αντιμητσοτακική ψήφο, ε, είναι αναμενόμενο να «κόβουν» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα χρειαστεί υπομονή.

Παρεμπιπτόντως, λογιστής που ξεχνάει να δηλώσει κάπου 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως έγινε με το πόθεν έσχες του προέδρου Νίκου, οφείλει να παρατήσει οριστικά τη δουλειά και να ασχοληθεί με κάτι άλλο.

Ένας υπαινιγμός που (αρχίζει να) κουράζει

Ποτέ άλλοτε δεν είδα τόσους πολλούς ανθρώπους μαζί να μοιράζονται δημοσίως ένα τόσο… φανερό μυστικό, αλλά να μην το λένε, παρά μόνο με υπαινικτικό λόγο, ο οποίος όμως ήταν προκλητικά κραυγαλέος.

Μιλάω για όσους (πολλούς η αλήθεια) βρέθηκαν χθες το θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι για την πολιτική εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα.

Ήταν τόσο εμφανές ότι επρόκειτο για την άτυπη πρεμιέρα του νέου κόμματος, που δεν χρειαζόταν καν επεξήγηση.

Το ειλικρινές θα ήταν να το πουν ευθέως βέβαια, αλλά δεν το είπαν.

Το «πονηρούτσικο» ύφος του συντονιστή, Θέμη Μουμουλίδη, που ίσως και λόγω ιδιότητας (σκηνοθέτης είναι ο άνθρωπος) επιλέχθηκε για το ρόλο αυτό, ήταν δηλωτικό. Όσο και η εισαγωγική ατάκα του, «όλοι ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ σήμερα» ήταν σαν να φώναζε τύπου «θέλει ο τσιπρικός να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει»!

Πείτε το παιδιά, κούρασε…

Τα εισιτήρια διχάζουν

Η φρενίτιδα για τα εισιτήρια του final Four της ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ δεν έχει όρια. Διαπιστώνω μάλιστα ότι αρχίζει να γίνεται και βραχνάς για πολιτικούς παράγοντες που καλούνται να… καλύψουν ανάγκες φίλων, γνωστών και παραγόντων, αλλά δεν… δύνανται. Και δεν δύνανται διότι τα μαγικά χαρτάκια είναι προς εξαφάνιση – και στο… ανοιχτό ΟΑΚΑ να γινόταν το F4 πάλι δεν θα χωρούσαν οι ενδιαφερόμενοι.

Υπέπεσε στην αντίληψή του πιεστική υποβολή αιτήματος για εισιτήρια από τον δήμαρχο Μώραλη στον περιφερειάρχη Χαρδαλιά. Ο οποίος Χαρδαλιάς είχε όλη την καλή διάθεση, αλλά όχι και το αναγκαίο αριθμό εισιτηρίων.

Προβλέπω να… κλάψουν μανούλες.

Όσο για τους ψιθύρους ότι μπορεί να μην γίνει το F4 στο ΟΑΚΑ επειδή οι διαιτητές της ευρωλίγκας «σφάζουν» τον Παναθηναϊκό – παλιά τους τέχνη κόσκινο -, σας ενημερώνω ότι σενάριο τέτοιο είναι κάτι παραπάνω από απίθανο.

Η Optima βλέπει πλέον και ασφάλειες

Το μεγάλο comeback του bancasurance φαίνεται πως ξαναμοιράζει την τράπουλα στην τραπεζική αγορά και η Optima Bank δεν δείχνει διατεθειμένη να μείνει θεατής. Το deal της Εθνικής με την Allianz λειτούργησε σαν καμπανάκι για όλο τον κλάδο, υπενθυμίζοντας ότι το μοντέλο με τις «τραπεζοασφάλειες» επιστρέφει δυναμικά, με τις τράπεζες να θέλουν να πουλούν τα πάντα από το ίδιο δίκτυο.

Κάπως έτσι, η Optima εξετάζει πλέον σοβαρά και την ασφαλιστική αγορά, ψάχνοντας επιλογές που θα μπορούσαν να κουμπώσουν στη στρατηγική της. Με μία σημαντική όμως υποσημείωση: χωρίς να διαταραχθούν οι κεφαλαιακές ισορροπίες της τράπεζας. Στη διοίκηση εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς δεν θέλουν μια ενδεχόμενη εξαγορά να «ροκανίσει» τα διαθέσιμα κεφάλαια μόνο και μόνο για να γραφτεί ένας ακόμη τίτλος περί συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, στο μέτωπο της Euroxx συνεχίζονται οι οικονομικοί και νομικοί έλεγχοι, με στόχο η οριστική συμφωνία να έχει κλείσει μέχρι το φθινόπωρο, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά.

Στην αγορά πάντως αρκετοί παρακολουθούν με ενδιαφέρον το μοντέλο που προσπαθεί να χτίσει η Optima. Μια νέα τράπεζα, χωρίς βαριά κληρονομιά από το παρελθόν, που επενδύει στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και θέλει να εμφανίζεται πιο ευέλικτη από τους παραδοσιακούς παίκτες. Και σε έναν κλάδο όπου η γραφειοκρατία παραμένει ακόμη καθημερινότητα, το «15 λεπτά για άνοιγμα λογαριασμού» μόνο απαρατήρητο δεν περνά.

Συνεχίζει να είναι δύσκολος ο Μάιος για τον τουρισμό

Τα άσχημα νέα από τους τουριστικούς προορισμούς όλης της χώρας συνεχίζονται σε ό,τι αφορά την μέχρι στιγμής πορεία των αφίξεων επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι.

Αυτή τη φορά τα «μαντάτα» έρχονται από μία από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα τον νομό Ηρακλείου.

Σύμφωνα λοιπόν με ανώτατο εκπρόσωπο των ξενοδόχων της περιοχής, η τουριστική κίνηση είναι μέχρι στιγμής μειωμένη κατά 5-6% σε σχέση με πέρυσι.

Το ποσοστό μπορεί να μην τρομάζει αλλά επειδή αφορά σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της χώρας με ιδιαίτερα μαζικό τουρισμό, είναι ενδεικτικός για το την εικόνα που παρουσιάζει μέχρι σήμερα ο τομέας της φιλοξενίας σε ολόκληρη την επικράτεια…

Νέο επενδυτικό «χτύπημα» την από CrediaBank

Άλλο ένα «χτύπημα» στο πεδίο των εξαγορών οριστικοποιήθηκε από την CrediaBank με την ανακοίνωση της απόκτησης του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Με την κίνηση αυτή η τράπεζα αποκτά τον έλεγχο μίας από τις ιστορικότερες χρηματιστηριακές εταιρείες της χώρας, ενισχύοντας τη θέση της στις επενδυτικές υπηρεσίες, το χρηματιστήριο και το asset management, διευρύνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις πηγές των εσόδων της.

Έτσι η μόνη «εκκρεμότητα» της διοίκησης για να συμπληρώσει το παζλ των ολοκληρωμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι να κάνει και μία κίνηση στον τραπεζοασφαλιστικό τομέα. Βέβαια στο συγκεκριμένο πεδίο και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής δηλώσεις ανώτατων στελεχών, η τράπεζα σκέφτεται να προχωρήσει με το μοντέλο των συνεργασιών παρά να εξαγοράσει ποσοστό κάποιας ασφαλιστικής. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος θα δείξει αν είναι έτσι, η απλά η διοίκηση ρίχνει στάχτη στα μάτια σχεδιάζοντας κάτι διαφορετικό….

