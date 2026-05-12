Τσίπρας: Προ των πυλών το κόμμα, «έδειξε» Ιούνιο – Στόχος η πρωτιά και η νίκη επί του Μητσοτάκη

«Σινιάλο» ότι η ώρα για την επίσημη πρεμιέρα του κόμματος «είναι τώρα» κι επομένως δεν θα περιμένει τον Σεπτέμβριο έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρέμβασή του στην χθεσινή εκδήλωση στο Χαλάνδρι και το Θέατρο της Ρεματιάς.

Η εκδήλωση είχε άτυπα τον χαρακτήρα πολιτικής συγκέντρωσης του υπό ίδρυση κόμματος – οργανώθηκε από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας – το οποίο φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στις επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα και με τις ποικίλες αναφορές του πρώην πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, με την αναφορά του πως «έρχεται ο μήνας του θερισμού» για τη συγκομιδή της σποράς της «Ιθάκης» και του «Παλλάς», έδειξε τον μήνα Ιούνιο ως χρόνο των επίσημων ανακοινώσεων, επιβεβαιώνοντας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

«Τον Μάρτη ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα» διεμήνυσε. Συμπληρώνοντας πως η σπορά του Νοεμβρίου – με την «Ιθάκη» – και του Δεκεμβρίου – με το Πέλλας – «έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν, κι έρχεται ο μήνας του θερισμού, πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε όχι ότι δε θα είναι πια μόνος ο Μητσοτάκης, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει, με την ψήφο του ελληνικού λαού» κατέληξε.

Φρόντισε πάντως να μην προδώσει το όνομα του κόμματος και απαντώντας με χιούμορ σε έναν ακόμη ανυπόμονο ακροατή – όπως έχει συμβεί και σε εκδηλώσεις της «Ιθάκης» – είπε πως «όλα θα γίνουν στην ώρα τους».

«Παράταξη νίκης»

Το έτερο μήνυμα που ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας είναι πως με το εγχείρημα του δεν στοχεύει απλώς να αναδειχθεί σε αντίπαλο του Μητσοτάκη αλλά από αντιπολιτευτικές θέσεις, αλλά να τον νικήσει. Για μία ακόμη φορά, θέλησε να καταδείξει ότι ο ίδιος και το κόμμα του, δεν θα είναι απλώς πάνω από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και πως διεκδικεί την εξουσία με αξιώσεις νίκης επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Όπως είπε χθες, το Νοέμβριο που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια με την «Ιθάκη», «είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη, να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση» ενώ «σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη». «Δεν είναι στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη αλλά να τον νικήσουμε». Κάτι που επανέλαβε και στην κατακλείδα του δίπλα στη αναφορά περί θερισμού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Οι παρουσίες

Στη χθεσινή εκδήλωση, και από άποψη προσέλευσης και παρουσιών, τον τόνο έδωσαν κυρίως πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να λείπουν και τα πρόσωπα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, όπως ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Γιώργος Σιακαντάρης, ο Αντώνης Σαουλίδης που αποχώρησε το χειμώνα από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η δικηγόρος Άννα Παπαδοπούλου στο πάνελ, ενώ από τη σοσιαλδημοκρατία προέρχεται και ο Κωνσταντίνος Αλεξάκης, επίσης ομιλητής στο πάνελ.

Από τους στενούς συνεργάτες του ήταν επίσης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης και ο Γιώργος Βασιλειάδης ενώ από το επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου εθεάθησαν μεταξύ άλλων η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Σπύρος Δρίτσας και ο Χάρης Μαυρουδής (οι δύο τελευταίο ήταν επίσης στο πάνελ, όπως και ο συντονιστής Θέμης Μουμουλίδης.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ το «παρών» έδωσαν βουλευτές όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Μπάρκας, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Αλέξανδρος Μεϊκοπουλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Οζγκιούρ Φερχάτ, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Παρούσα και η εκλεγμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού. Στελέχη όπως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης και το μέλος της ΠΓ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου.

