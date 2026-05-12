ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 08:16
Tο Ποντίκι Web

12.05.2026 07:24

Τέσσερις νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

φωτογραφία αρχείου

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (11/5) στη Λωρίδα της Γάζας από νέες ισραηλινές επιθέσεις, όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίσης ένα σφοδρό μπαράζ ηχητικών βομβών και δακρυγόνων κατά τη διάρκεια εισβολής στην πόλη Αμπού Ντις, νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και συνέλαβαν έναν νεαρό Παλαιστίνιο κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Ανάτα, ανατολικά της πόλης.

Επιπλέον, οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να κατεδαφίζουν δεκάδες βιομηχανικές και εμπορικές κατασκευές παλαιστινιακής ιδιοκτησίας στην περιοχή Αλ-Μαστάλ της πόλης αλ-Εϊζαρίγια, νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 20 εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής καθώς συνεχίζονται οι εργασίες κατεδάφισης, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

