Συνεπείς στις πληρωμές φόρων παρά το βαρύ φορτίο οι Έλληνες – Τι γίνεται με ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος 

Παρά την ακρίβεια, τα αυξημένα ενοίκια και τη συνεχή πίεση στα οικογενειακά εισοδήματα, οι φορολογούμενοι συνεχίζουν να πληρώνουν στην ώρα τους τους βασικούς φόρους, κρατώντας ψηλά τα επίπεδα φορολογικής συμμόρφωσης και στηρίζοντας τα κρατικά έσοδα. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι περίπου 8 στα 10 ευρώ από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ καταβάλλονται εμπρόθεσμα, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται οι πιο συνεπείς απέναντι στην εφορία.

Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου τα νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται από το υψηλό κόστος ζωής, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Παρά τις δυσκολίες, η εισπραξιμότητα των βασικών φόρων διαμορφώθηκε στο 80,68% το πρώτο δίμηνο του 2026, ποσοστό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για τα ελληνικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι καλύτερες επιδόσεις καταγράφονται στον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων. Σχεδόν 9 στις 10 εταιρείες πλήρωσαν εμπρόθεσμα τον φόρο που τους αναλογεί, επιβεβαιώνοντας ότι ο εταιρικός τομέας παραμένει ο πιο συνεπής απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, από τα περίπου 1,9 δισ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, καταβλήθηκαν στην ώρα τους 1,67 δισ. ευρώ, με την εμπρόθεσμη εισπραξιμότητα να φτάνει στο 87,55%.

Υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης καταγράφονται και στον ΕΝΦΙΑ, παρά το γεγονός ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων συνεχίζουν να επιβαρύνονται με αυξημένα κόστη συντήρησης, ασφάλισης και ενεργειακών δαπανών. Το πρώτο δίμηνο του 2026, όταν εξοφλήθηκαν οι τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ για το 2025, το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής έφτασε στο 82,98%.

Από τα 359,88 εκατ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί για το συγκεκριμένο διάστημα, εισπράχθηκαν στην ώρα τους περίπου 298,64 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην πληρωμή του φόρου ακινήτων, είτε για να αποφύγουν προσαυξήσεις είτε για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στον ΦΠΑ, που θεωρείται και βασικός δείκτης της πορείας της αγοράς και της κατανάλωσης, η εισπραξιμότητα διαμορφώθηκε στο 79,82%. Από τα 4,826 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν το πρώτο δίμηνο του έτους, εισπράχθηκαν εμπρόθεσμα περίπου 3,85 δισ. ευρώ.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο για το οικονομικό επιτελείο, καθώς ο ΦΠΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή φορολογικών εσόδων του κράτους. Παράλληλα, δείχνει ότι η αγορά συνεχίζει να κινείται, παρά τη συγκρατημένη κατανάλωση και τις πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Η πιο αδύναμη εικόνα καταγράφεται στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Εκεί, το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής περιορίζεται στο 73,39%, καθώς πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν εφάπαξ στις φορολογικές επιβαρύνσεις και στρέφονται στις πάγιες ρυθμίσεις της εφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα 1,348 δισ. ευρώ φόρου εισοδήματος που είχαν βεβαιωθεί σε φυσικά πρόσωπα, πληρώθηκαν εμπρόθεσμα περίπου 989,39 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό είτε μεταφέρεται σε δόσεις είτε κινδυνεύει να προστεθεί στη μεγάλη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει και τις διαφορετικές αντοχές ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ενώ οι επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο οργανωμένες ως προς τη διαχείριση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, πολλά φυσικά πρόσωπα πιέζονται από τη συσσώρευση υποχρεώσεων, τα υψηλά κόστη στέγασης και τις αυξήσεις σε ενέργεια και τρόφιμα.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 17,182 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό περιλαμβάνει και έκτακτες εισπράξεις, όπως τα 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση για το καζίνο στο Ελληνικό.

Αν αφαιρεθούν αυτές οι ειδικές εισπράξεις, τα καθαρά φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται στα 16,741 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας υστέρηση 133 εκατ. ευρώ ή 0,8% σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού.

Παρά την οριακή απόκλιση, το οικονομικό επιτελείο βλέπει θετικά τη συνολική εικόνα, καθώς η φορολογική συμμόρφωση παραμένει υψηλή και οι βασικοί φόροι συνεχίζουν να τροφοδοτούν σταθερά τα δημόσια ταμεία. Το μεγάλο στοίχημα πλέον για την κυβέρνηση και την ΑΑΔΕ είναι να διατηρηθούν τα υψηλά ποσοστά εισπραξιμότητας χωρίς να διογκωθεί περαιτέρω το ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών που ήδη δυσκολεύονται να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες.

