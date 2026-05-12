Κρήτη: Πρωταγωνίστρια στις κορυφαίες ρομαντικές επιλογές του Condé Nast Traveller

Η Κρήτη συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ρομαντικούς προορισμούς της Ελλάδας για το 2026, σύμφωνα με νέο αφιέρωμα του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller, το οποίο αναδεικνύει τα ελληνικά νησιά ως ιδανικές επιλογές για ζευγάρια και ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων.

Στο αφιέρωμα με τίτλο «Best Greek islands for couples: 5 romantic idylls we adore», το διεθνές μέσο ξεχωρίζει την Κρήτη για τον συνδυασμό αυθεντικών εμπειριών, πολυτελών υποδομών, γαστρονομίας, φυσικών τοπίων και υψηλού επιπέδου φιλοξενίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία, με το Condé Nast Traveller να υπογραμμίζει ότι η Κρήτη προσφέρει ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν που συνδυάζει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αυθεντικότητα και εμπειρίες ευεξίας.

Το διεθνές περιοδικό αναφέρεται ακόμη στις παραλίες της Κρήτης, στις παραθαλάσσιες ταβέρνες, στα boutique ξενοδοχεία και στις δυνατότητες wellness tourism, παρουσιάζοντας το νησί ως έναν προορισμό που ανταποκρίνεται τόσο στη διεθνή τάση για experiential travel όσο και στη ζήτηση για ποιοτικές και προσωποποιημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Παράλληλα, στο ίδιο αφιέρωμα περιλαμβάνονται η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κίμωλος και η Τήνος, με κάθε νησί να προβάλλεται για διαφορετικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Για τη Σαντορίνη, το περιοδικό σημειώνει ότι παραμένει ένας από τους πιο εμβληματικούς ρομαντικούς προορισμούς διεθνώς, παρά τις πιέσεις του υπερτουρισμού, ενώ η Μύκονος παρουσιάζεται ως επιλογή για ζευγάρια που αναζητούν πολυτέλεια και έντονη νυχτερινή ζωή.

Από την άλλη πλευρά, η Κίμωλος και η Τήνος προβάλλονται ως αυθεντικοί και πιο ήπιοι προορισμοί, με έμφαση στη φυσική ομορφιά, την τοπική ταυτότητα και την αίσθηση απομόνωσης και ηρεμίας.

Διαβάστε επίσης

Αστυπάλαια: Νέοι «ύμνοι» για την «πεταλούδα του Αιγαίου» – Το αφιέρωμα του Travel and Tour World

Το ξενοδοχείο στην Κίσσαμο που αποθεώνει το Condé Nast Traveler – Σπάνια διάκριση και cover story

Διπλή διάκριση για την Ελλάδα στα βραβεία του «Travel Gossip»