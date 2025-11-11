Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

Στις κορυφαίες επιλογές του Condé Nast Traveller για το 2026 συγκαταλέγεται η Πελοπόννησος, με την Ελλάδα να κατέχει θέση -για ακόμα μια φορά- στη λίστα με τους πιο ελκυστικούς χάρτες του παγκόσμιου τουρισμού.

Όπως σημειώνει το Condé Nast Traveler, πρόκειται για ένα τοπίο βγαλμένο από την ελληνική μυθολογία, εκεί όπου οι επικές ιστορίες του Ομήρου συναντούν τη σύγχρονη κινηματογραφική μαγεία.

Αναφέρεται δε, στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, που γυρίστηκε στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό μέσο, η ταινία «θα μεταφέρει τους θεατές σε ένα ταξίδι στη βυθισμένη στους μύθους ελληνική χερσόνησο, και ιδιαίτερα στη γραφική νοτιοδυτική ακτή της Μεσσηνίας, όπου τα έπη του Ομήρου ριζώνουν στην αρχαία ιστορία».

Το άρθρο συνοδεύεται από ειδυλλιακές φωτογραφίες, προτείνοντας την περιοχή της Πελοποννήσου «ως ένα από τα καλύτερα μέρη για να πας στην Ευρώπη το 2026».

Από το Σπήλαιο του Νέστορα δίπλα στη θάλασσα, όπου ο Οδυσσέας του Matt Damon ξεγελά τον Κύκλωπα, έως την εμβληματική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας με τα φλαμίνγκο, η Μεσσηνία προσφέρει σκηνικά που θυμίζουν μυθολογία.

Το ταξίδι στην ιστορία συνεχίζεται στο Ανάκτορο του Νέστορα κοντά στην Πύλο, όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τον πολιτισμό των Μυκηναίων που ενέπνευσαν τον Όμηρο.

Το ταξιδιωτικό περιοδικό αναφέρεται στην ανακάλυψη του περίφημου τάφου του Μυκηναίου πολεμιστή το 2015. Τα ευρήματα του τάφου αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα στα τέλη του 2026 και να εκτεθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας, που ανακαινίζεται πλήρως.

Μέχρι την άνοιξη του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί και το νέο δίκτυο μονοπατιών της Πελοποννήσου, το οποίο πρόκειται να ενισχύσει τη φήμη της περιοχής ως ορειβατικό προορισμό.

Μέσω των διαδρομών αυτών, οι επισκέπτες θα μπορούν να γευτούν παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και να γνωρίσουν μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, όπως ο Μυστράς.

Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το Euphoria Retreat, το οποίο θα φιλοξενήσει τον Ιούνιο του 2026 ένα μεγάλο Φεστιβάλ Ευεξίας, βασισμένο στη φιλοσοφία του αρχαιοελληνικού «εὖ ζῆν».

