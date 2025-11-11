Travvy Awards 2025: Κορυφαίες διακρίσεις και φέτος για την Ελλάδα, τα βραβεία που απέσπασε

Μεγάλη νικήτρια στα αμερικανικά τουριστικά Travvy Awards 2025 αναδείχθηκε για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα.

Ειδικότερα, στην εφετινή διοργάνωση των βραβείων, που θεωρούνται ως τα «Όσκαρ» της τουριστικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ, η Ελλάδα απέσπασε:

το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Μεσογειακός Προορισμός (Best Destination – Mediterranean),

στην κατηγορία (Best Destination – Mediterranean), το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Προορισμός για Κρουαζιέρα στην Ευρώπη (Best Cruise Destination – Europe) και

στην κατηγορία (Best Cruise Destination – Europe) και το αργυρό βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Προορισμός στην Ευρώπη (Best Destination – Europe).

Παράλληλα, ο ΕΟΤ κέρδισε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Οργανισμός Τουρισμού στην Ευρώπη (Best Tourism Board – Europe).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα βραβεία αυτά αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και τη συνεχή προτίμηση της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς προς την Ελλάδα ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού, για την ποιότητα των υποδομών της, τη φιλοξενία, την ασφάλεια και την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει σε κάθε επισκέπτη.

Τα Travvy Awards διοργανώνονται ετησίως από το TravelPulse και το Northstar Travel Group, κορυφαίους φορείς της ταξιδιωτικής βιομηχανίας των ΗΠΑ. Αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς θεσμούς στο χώρο του τουρισμού, με τους νικητές να αναδεικνύονται μετά από ψηφοφορία επαγγελματιών ταξιδιωτικών πρακτόρων και εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο.

Η τελετή απονομής των Travvy Awards 2025 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο του Fort Lauderdale, ενώ τα ελληνικά βραβεία παρέλαβαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος, και το στέλεχος της ίδιας υπηρεσίας του ΕΟΤ, Φαίη Γεωργούση.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο κ. Χαροκόπος δήλωσε ότι «οι διακρίσεις αυτές αποτελούν τιμή για τη χώρα μας και αναγνώριση των προσπαθειών του ΕΟΤ, των επαγγελματιών του τουρισμού και όλων όσων εργάζονται για να αναδείξουν τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η Ελλάδα. Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να εμπνέει και να πρωταγωνιστεί στις παγκόσμιες τουριστικές εξελίξεις».

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα κατέλαβε τη δεύτερη (silver) θέση στην κατηγορία Καλύτερος Συνολικός Προορισμός στην Ευρώπη (Best Overall Destination – Europe), και στα βραβεία Readers’ Choice Awards (RCA) 2025 του αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού Recommend. Την πρώτη (gold) θέση κατέκτησε η Ιταλία, ενώ την τρίτη (bronze) μοιράστηκαν η Γαλλία και η Ισπανία.

Διαβάστε επίσης:

Η Πάρος στα τουριστικά ιταλικά μέσα

Νέα διάκριση για την Άνδρο, κορυφαίος προορισμός για πεζοπορία το 2025

Πόρτο Λάγος: Εκδρομή στο «πλωτό» μοναστήρι της Ξάνθης