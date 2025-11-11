search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025
TRAVEL

11.11.2025 08:35

Η Πάρος στα τουριστικά ιταλικά μέσα

Ο Δήμος Πάρου, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων τουρισμού MTC Group, πραγματοποίησε μία ακόμη στοχευμένη πρωτοβουλία για την προβολή του νησιού, φιλοξενώντας τον Οκτώβριο τις Ιταλίδες δημοσιογράφους Teresa Carrubba και Sonia Anselmo.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας της Πάρου κατά τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου.

Η Sonia Anselmo διαχειρίζεται το ταξιδιωτικό μέσο www.latitudinex.com , ενώ η Teresa Carrubba το www.emotionsmagazine.com , όπου παρουσιάζουν προορισμούς, πολιτιστικά στοιχεία, τοπικές παραδόσεις, γαστρονομία και εμπειρίες από όλο τον κόσμο.

Κατά την παραμονή τους στο νησί, οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις φυσικές ομορφιές και τα παραδοσιακά χωριά της Πάρου, να απολαύσουν γνήσιες παριανές γεύσεις και να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοξενία των κατοίκων.

Οι εντυπώσεις τους αποτυπώθηκαν μέσα από θετικές δημοσιεύσεις στα μέσα τους, προβάλλοντας διεθνώς την Πάρο ως έναν προορισμό ιδανικό για κάθε εποχή του χρόνου. (Teresa Carrubba ΕΔΩ, Sonia Anselmo ΕΔΩ).

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πάρου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της φιλοξενίας καθώς και προς την εταιρεία SEAJETS για την ευγενική χορηγία των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

«Η συνεργασία και η στήριξή τους ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο το επίπεδο των υπηρεσιών και το πνεύμα φιλοξενίας που χαρακτηρίζει το νησί μας. Ο Δήμος συνεχίζει με συνέπεια και δυναμισμό την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών τουριστικής προώθησης, με έμφαση στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού – πολιτιστικού, γαστρονομικού και περιπατητικού. Στόχος παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η καθιέρωση της Πάρου ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών, που μπορεί να προσελκύει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

