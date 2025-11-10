search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:40
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 09:16

Νέα διάκριση για την Άνδρο, κορυφαίος προορισμός για πεζοπορία το 2025

10.11.2025 09:16
andros_shutterstock1011

Διεθνή τιμητική διάκριση απέσπασε η Άνδρος η οποία ήταν υποψήφια στην κατηγορία του καλύτερου περιπατητικού προορισμού της Ελλάδας στα ετήσια Greek Travel Awards που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Μ.Βρετανίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το βρετανικό κοινό που ψήφισε, ανταποκρίθηκε στην υποψηφιότητα και επέλεξε την Άνδρο ως τον κορυφαίο προορισμό της Ελλάδας για πεζοπορία το 2025.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού την Τρίτη 5 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας εργασιών της διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM 2025 στο Λονδίνο.

Το βραβείο συνεπάγεται σημαντική προβολή για τον προορισμό στη Μ. Βρετανία καθώς τα αποτελέσματα παρακολούθησαν έγκυροι δημοσιογράφοι, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού. Σημειώνεται πως η ψηφοφορία του ταξιδιωτικού κοινού για τα βραβεία Greek TravelAwards 2025 έγινε σε συνεργασία με τις πλατφόρμες IceLolly και Travelsupermarket, δύο εκ των πλέον καθιερωμένων δημοφιλών μηχανών σύγκρισης τιμών και κρατήσεων πακέτων διακοπών και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα, δυναμική ήταν η συνεργασία μεταξύ του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και του Δήμου Άνδρου ενώ υλοποιούνταν ενέργειες προβολής και από τους δυο φορείς.

«Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας Ελένη Σκαρβέλη για την εξαιρετική διοργάνωση, την άμεση ανταπόκριση αλλά και τις αδιάκοπες προσπάθειες που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στη Βρετανική αγορά. Το βραβείο αυτό δικαιώνει και αναδεικνύει τις προσπάθειες του Andros Routes, των Ανδριωτών εθελοντών που συμβάλλουν τα μέγιστα για τη συντήρηση και καθαριότητα των μονοπατιών, των τοπικών φορέων και του Δήμου» ανέφερε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου ‘Ανδρου, Νίκος Μουστάκας.

Διαβάστε επίσης:

Πόρτο Λάγος: Εκδρομή στο «πλωτό» μοναστήρι της Ξάνθης

Η Θεσσαλονίκη κορυφαίος City Break προορισμός στη World Travel Market 2025

Ρόδος και Σύμη στο τουριστικό περιοδικό Mondo

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KATHIMERINI_LOGO
MEDIA

Η Καθημερινή «κατέβασε» τον λίβελο Δρυμιώτη για τη Λοΐζου και «απολογείται για το ατυχές δημοσίευμα»

predator-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ιστορικό άνοιγμα για την ταινία «Predator: Badlands» στο box office

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν το βράδυ και ποιες ημέρες

athina akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικό παράδοξο: 130.000 ακίνητα μένουν στα αζήτητα, αλλά οι τιμές παραμένουν στα ύψη 

stellan-skarsgard_1011_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Stellan Skarsgard: Γιατί αποφεύγει να δώσει συμβουλές στα παιδιά του – «Είναι πολύ επικίνδυνο» (photo/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση - Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:37
KATHIMERINI_LOGO
MEDIA

Η Καθημερινή «κατέβασε» τον λίβελο Δρυμιώτη για τη Λοΐζου και «απολογείται για το ατυχές δημοσίευμα»

predator-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ιστορικό άνοιγμα για την ταινία «Predator: Badlands» στο box office

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν το βράδυ και ποιες ημέρες

1 / 3