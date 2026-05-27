Ολοκληρώθηκε το JELO6 ProjectAthens 2026 με επίκεντρο σύγχρονο κόσμημα, κεραμική και εικαστικές τέχνες

Με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, επιμελητών, επαγγελματιών του πολιτισμού και φίλων της σύγχρονης τέχνης ολοκληρώθηκε το JELO6 Project Athens 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 17 Μαΐου με βασικό σημείο αναφοράς το Μουσείο Μπενάκη.

Η φετινή διοργάνωση επικεντρώθηκε στο σύγχρονο κόσμημα, την κεραμική και τις εικαστικές εφαρμογές, φιλοξενώντας εκθέσεις, εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις και δράσεις συμμετοχικού χαρακτήρα.

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα είχε η έκθεση «JEWELRY + OBJECTS + our 6 SENSES», μέσα από την οποία παρουσιάστηκαν έργα που εξερευνούσαν τη σχέση της τέχνης με τη συλλογικότητα, τη βιωματική εμπειρία και τη σύγχρονη κοινωνική αλληλεπίδραση.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης workshops και παράλληλες δράσεις που έδωσαν τη δυνατότητα στο κοινό να έρθει σε επαφή με σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές και δημιουργικές διαδικασίες.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με συζητήσεις ανοιχτές στο κοινό και με την τελετή απονομής βραβείων, κλείνοντας πέντε ημέρες καλλιτεχνικής συνύπαρξης και ανταλλαγής ιδεών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το JELO6 Project Athens 2026 επιβεβαίωσε και φέτος τον ρόλο του ως πλατφόρμας διαλόγου και δικτύωσης για τη σύγχρονη καλλιτεχνική κοινότητα στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης

Factoring: Πλησιάζει τα 30 δισ. ευρώ η αγορά καθώς αυξάνονται οι ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων

AVE: Επένδυση στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη μέσω εξαγοράς ποσοστού στην PROBOTEK

IWG: Επεκτείνει το δίκτυο ευέλικτων γραφείων στην Ελλάδα ποντάροντας στη νέα αγορά εργασιακών χώρων