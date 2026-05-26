ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 10:38
AVE: Επένδυση στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη μέσω εξαγοράς ποσοστού στην PROBOTEK

Στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των drones, της τεχνητής νοημοσύνης και των autonomous operations επιχειρεί να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία η AVE, προχωρώντας σε επένδυση στην ελληνική τεχνολογική εταιρεία PROBOTEK.

Μέσω της 100% θυγατρικής της AVE Participation, ο όμιλος απέκτησε ποσοστό 24,98% της PROBOTEK έναντι 150.000 ευρώ, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης της παρουσίας του σε τεχνολογίες αιχμής που συνδυάζουν AI, αυτοματοποίηση και προηγμένες ψηφιακές υποδομές.

Η PROBOTEK, που ιδρύθηκε το 2019, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων για τον παγκόσμιο κλάδο των drones και των autonomous operations, έχοντας αναπτύξει πλατφόρμες λογισμικού, AI-driven mission control systems και enterprise drone infrastructures για ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της AVE, η εταιρεία δεν λειτουργεί απλώς ως πάροχος λογισμικού ή υπηρεσιών drones, αλλά αναπτύσσει ένα ευρύτερο τεχνολογικό οικοσύστημα που συνδέει hardware, cloud, τεχνητή νοημοσύνη, IoT sensors, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και mission-critical services σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Στον όμιλο εκτιμούν ότι η διεθνής αγορά των autonomous operations και των real-time intelligence systems αναπτύσσεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς, καθώς κυβερνήσεις, οργανισμοί και επιχειρήσεις αυξάνουν τις επενδύσεις σε λύσεις αυτοματοποίησης, επιτήρησης και διαχείρισης κρίσιμων υποδομών.

Η κίνηση της AVE έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογίες drones και τα αυτόνομα συστήματα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία όχι μόνο για εφαρμογές ασφάλειας και άμυνας, αλλά και για logistics, βιομηχανικές υποδομές, ενέργεια, πολιτική προστασία και διαχείριση δικτύων.

Στην ανακοίνωσή της η AVE σημειώνει ότι η τεχνολογική υποδομή της PROBOTEK την τοποθετεί σε μία αγορά που εξελίσσεται με «εκθετικούς ρυθμούς» διεθνώς, ενώ επισημαίνει ότι η επένδυση ενισχύει την παρουσία του ομίλου σε αγορές υψηλής τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

