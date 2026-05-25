Βιομηχανία τροφίμων: Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων αλλάζουν παραγωγή, logistics και πράσινες υποδομές

Με μεγάλες επενδύσεις σε αυτοματοποίηση, νέες παραγωγικές μονάδες, πράσινη ενέργεια και ψηφιακές τεχνολογίες, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές και να περιορίσει το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών συνεχίζει να αποτελεί τον ισχυρότερο κλάδο της εγχώριας μεταποίησης, με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ, εξαγωγές περίπου 7 δισ. ευρώ και συνολική απασχόληση που αγγίζει τις 376.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Παρά τις έντονες πιέσεις από το αυξημένο κόστος ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορών, οι επιχειρήσεις του κλάδου διατηρούν υψηλό επενδυτικό ρυθμό, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο των επενδύσεων βρίσκονται ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών εγκαταστάσεων, η αυτοματοποίηση, η ενεργειακή αναβάθμιση, οι «πράσινες» υποδομές, αλλά και ο ψηφιακός μετασχηματισμός με αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και συστημάτων ιχνηλασιμότητας.

Ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στον κλάδο υλοποιεί η Coca Cola Τρία Έψιλον, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 180 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα γραμμή παραγωγής PET στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ, που αυξάνει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας. Η νέα γραμμή θεωρείται από τις ταχύτερες του ομίλου Coca-Cola HBC, με δυνατότητα παραγωγής έως 50.000 φιαλών ανά ώρα σε συγκεκριμένες συσκευασίες.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε επένδυση 31 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέου υπερσύγχρονου κέντρου logistics στην Αττική έως το 2028, αξιοποιώντας συστήματα αυτοματοποίησης και τεχνολογίες AI για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού. Η ΧΗΤΟΣ – ΖΗΡΕΙΑ ολοκλήρωσε επένδυση άνω των 7 εκατ. ευρώ στη μονάδα της στη Ζήρεια Κορινθίας, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα κατά 554%.

Η επένδυση περιλαμβάνει νέες γραμμές εμφιάλωσης με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επέκταση των εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για ενεργειακή κάλυψη της μονάδας.

Από τα μεγαλύτερα projects στον κλάδο δρομολογεί η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων – Βίκος, η οποία σχεδιάζει επένδυση 76,8 εκατ. ευρώ στα Ιωάννινα.

Το επενδυτικό πλάνο αφορά νέα μονάδα παραγωγής r-PET από ανακυκλωμένες φιάλες, αναβάθμιση γραμμών παραγωγής και αυτοματοποιημένα logistics, ενώ προβλέπει και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει σε νέα hyper speed γραμμή εμφιάλωσης με ενσωματωμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.

Στον γαλακτοκομικό κλάδο, η ΜΕΒΓΑΛ συνεχίζει επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των μονάδων της, έχοντας υλοποιήσει projects ύψους 58 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Η εταιρεία σχεδιάζει νέο εργοστάσιο παραγωγής γιαουρτιού και εμφιάλωσης, επένδυση που έχει ενταχθεί στη διαδικασία υπαγωγής στις Εμβληματικές Επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 26 εκατ. ευρώ υλοποιεί και η EURIMAC – ΜΑΚΒΕΛ, ενισχύοντας την παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου στη ΒΙΠΕ Κιλκίς και επεκτείνοντας την εξαγωγική της παρουσία.

Το πλάνο περιλαμβάνει νέες γραμμές παραγωγής, δράσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως η νέα σειρά ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.

Αντίστοιχα, η ΚΡΙ ΚΡΙ προχωρά σε επενδύσεις 26 έως 30 εκατ. ευρώ για το 2026, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την τεχνολογική αναβάθμιση των μονάδων γιαουρτιού και παγωτού στις Σέρρες.

Η εταιρεία ενισχύει παράλληλα τη διεθνή παρουσία της, πραγματοποιώντας εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες.

Σημαντικό νέο project υλοποιείται και στη βιομηχανία κατεψυγμένης ζύμης. Η ARZYBAKE δρομολογεί επένδυση 21,9 εκατ. ευρώ για πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης.

Η νέα εγκατάσταση θα διαθέτει πέντε γραμμές παραγωγής για πίτες, μπουγάτσες, σφολιατοειδή και κρουασάν, ενσωματώνοντας ψηφιακά συστήματα ελέγχου και ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επενδυτική κινητικότητα στον κλάδο τροφίμων και ποτών αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν μεγαλύτερη παραγωγική ευελιξία, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές.

