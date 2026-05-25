ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:35
Εκλογές στην Κύπρο: Υποψήφιος του κόμματος του Φειδία έγινε βουλευτής με… 280 ψήφους

Ενας ακόμη influencer στην Κύπρο στον δρόμο της…πολιτικής. Στις βουλευτικές εκλογές, ο Φειδίας κατάφερε να πάρει 4 έδρες στο Κοινοβούλιο, ωστόσο έχει γίνει το εξής παράδοξο: ο ένας εκ των 4 της παράταξής τους που παίρνει το αξίωμα του βουλευτή, βγήκε με… 280 ψήφους.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Μπάρο, τον 24χρονο TikToker ο οποίος ήταν υποψήφιος στη Πάφο και με ψήφους που εκλέγεται κάποιος σε…. 15μελες, αυτός έγινε βουλευτής, την ώρα που άλλοι υποψήφιοι με χιλιάδες σταυρούς, έμειναν εκτός κοινοβουλίου.

Το κόμμα του Φειδία πήρε στη Πάφο τη μία από τις 5 έδρες, ωστόσο ήταν πολύ χαμηλά σε ψήφους στην περιοχή.

Ο Μπάρος μάλιστα είχε και… μάχη με άλλον υποψήφιο, τον Νίκο Παλιό, τον οποίο κέρδισε για… 5 ψήφους και πήρε το βουλευτικό αξίωμα.

Το ακόμη πιο κουλό της υπόθεσης, είναι ότι ο Μπάρος στην εσωτερική διαδικασία της Άμεσης Δημοκρατίας για τις υποψηφιότητες, είχε συγκεντρώσει 441 ψήφους, πολύ περισσότερους δηλαδή απ’ ότι χθες στις εκλογές. Βέβαια, οι εσωτερικές εκλογές έγιναν ηλεκτρονικά, ενώ χθες με σταυροδοσία.

