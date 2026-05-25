Skroutz: Η επόμενη μέρα μετά την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού από τη Blackstone

Την αισιοδοξία ότι το deal μεταξύ Blackstone – CVC που οδήγησε στην πρόσφατη εξαγορά από την πρώτη, πλειοψηφικού ποσοστού στη Skroutz, θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων του γνωστού marketplace για τα επόμενα χρόνια, εξέφρασε η διοίκηση της εταιρείας.

Σε πρόσφατη εκδήλωση ανώτατα στελέχη ανέφεραν ότι η εταιρεία θα επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, την αύξηση των lockers, και την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του νέου υπερσύγχρονου logistics Hub στην Ελευσίνα,.

Η Skroutz που είδε το 2025 τον τζίρο της να αυξάνεται στα 150 εκατ. ευρώ και τις πωλήσεις που έγιναν μέσα από την πλατφόρμα της να αγγίζουν το 1 δις. ευρώ (οι παραγγελίες φτάνουν τις 65.000 ημερησίως που αντιστοιχούν σε 85.000 – 90.000 αποστολές) θέλει να επεκταθεί στα Βαλκάνια και πιο συγκεκριμένα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, εκτός από την Κύπρο που έχει ήδη ισχυρή παρουσία.

Κυρίαρχο ρόλο στα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας αναμένεται να παίξουν και τα lockers που αυξάνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς καθώς δείχνουν να έχουν μεγάλη αποδοχή από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό.

Αυτή τη στιγμή η Skroutz, που στην αρχή του 2026 αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς, διαθέτει 90.000 lockers στα οποία πραγματοποιούνται σήμερα πάνω από το 40% των παραδόσεων και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν από τη διοίκηση στόχος είναι να φτάσουν τα 110.000 έως το τέλος του έτους και να διπλασιαστούν (δηλαδή να φτάσουν τις 180.000) μέσα στην επόμενη διετία.

Συγκριτικό πλεονέκτημα το Skroutz Hub

Όλα τα παραπάνω ειπώθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Skroutz Hub το οποίο αποτελεί για την Ελλάδα το μεγαλύτερο direct to consumer 3PL (Third-Party Logistics) hub με χαρακτηριστικά που πλέον συγκρίνονται με αντίστοιχες μονάδες logistics του εξωτερικού, τόσο σε επίπεδο όγκου παραγγελιών, όσο και σε επιχειρησιακή δυναμικότητα.

Είναι ενδεικτικό ότι το Skroutz Hub μπορεί να διαχειριστεί καθημερινά έως και 1,2 εκατ. τεμάχια ενώ σήμερα διαχειρίζεται περί τα 500.000 που αφορούν σε 45.000 κωδικούς.

Το σύστημα δοκιμάστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία σε περιόδους αιχμής όπως η Black Friday και τα Χριστούγεννα, ενώ και το Πάσχα που μας πέρασε, οι ημερήσιες παραγγελίες έφτασαν τις 18.000 με τις δυνατότητες της αποθήκης να φτάνουν μέχρι και τις 25.000 παραγγελίες.

Η επίδραση στην ανάπτυξη των συνεργατών

Πάνω από 300 εταιρείες – συνεργάτες αξιοποιούν σήμερα την υπηρεσία αποθήκευσης και διεκπεραίωσης παραγγελιών “Fulfilled by Skroutz (FBS), ενώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο αξιοποίησης της υπηρεσίας έχουν δει:

● αύξηση 54% στον μηνιαίο τζίρο τους κ.μ.ο

● αύξηση 58% στον τζίρο του κορυφαίου μήνα τους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πριν από την ένταξή τους στο FBS

Παράλληλα, το μερίδιο των πωλήσεών τους που διεκπεραιώνεται μέσω του Skroutz Hub αυξήθηκε κατά 20% τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας πλέον το 65%.

Η σταθερή αυτή ανοδική πορεία αποτυπώνεται και στη συνεχή διεύρυνση του δικτύου συνεργατών που εμπιστεύονται την υπηρεσία: από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, 138 νέες επιχειρήσεις «έβαλαν» το πρώτο τους προϊόν στο Skroutz Hub.

Αύξηση 75% στις αποστολές μέσω FBS

Οι καταναλωτές δείχνουν την προτίμησή τους στην ταχύτητα και την αξιοπιστία της υπηρεσίας, με τις αποστολές μέσω FBS να καταγράφουν αύξηση 75% το τελευταίο έτος (Μάρτιος 2025 – Μάρτιος 2026).

Η υπηρεσία FBS αναλαμβάνει για τους εμπόρους όλη τη διαδικασία διεκπεραίωσης παραγγελιών, από την αποθήκευση και συσκευασία μέχρι την αποστολή και διαχείριση επιστροφών, ενώ την ίδια στιγμή εξυπηρετεί άμεσα τους καταναλωτές.

Μάλιστα, ακόμη και έμποροι που εδρεύουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται «δίπλα» στον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας άμεση παράδοση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η θετική εμπειρία αποτυπώνεται και στο Average SEF (Shopping Experience Feedback) score, το οποίο για τις παραγγελίες FBS αγγίζει το 4,8, έναντι 4,6 για τις παραγγελίες που διεκπεραιώνονται εκτός υπηρεσίας. Σε κλίμακα σχεδόν 2 εκατομμυρίων παραγγελιών, η διαφορά αυτή επιβεβαιώνει ότι η αξιοπιστία της αποθήκης συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική εμπειρία του πελάτη και στην ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων αγορών.

AutoStore: Επένδυση 4 εκατ. ευρώ πίσω από το Skroutz Hub

Το AutoStore είναι σήμερα το πιο προηγμένο σύστημα αυτοματοποιημένης αποθήκευσης και ανάκτησης (AS/RS) παγκοσμίως, βασισμένο στη φιλοσοφία του “Cube Storage Automation”.

Το σύστημα AutoStore του FBS εγκαταστάθηκε σε χρόνο-ρεκόρ μόλις 4 μηνών (Δεκέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026).

Η νέα υποδομή εκτείνεται σε 1.000 τ.μ., φτάνει τα 8 μέτρα ύψος και αποτελείται από 36.000 bins, 30 robots, 2 σταθμούς εισόδου και 5 σταθμούς εξόδου/εισόδου με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 1,2 εκατομμυρίων τεμαχίων.

Η επένδυση αυτή, ύψους 4 εκατ. ευρώ αλλάζει ριζικά τα δεδομένα παραγωγικότητας της αποθήκης: ένας χειριστής μπορεί πλέον να διεκπεραιώσει έως και 220 παραγγελίες ανά ώρα, σημειώνοντας μία εντυπωσιακή αύξηση 70% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο λειτουργίας, όπου η αντίστοιχη δυνατότητα ήταν 130 παραγγελίες ανά ώρα.

Η νέα υποδομή ενισχύει καταλυτικά την επιχειρησιακή δυναμική του Skroutz Hub και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη ταχύτερη εξυπηρέτηση καταναλωτών και συνεργατών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τα πλεονεκτήματα του AytoStore

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αποθήκες που απαιτούν μεγάλους διαδρόμους για τη μετακίνηση ανθρώπων ή κλαρκ, το AutoStore αξιοποιεί στο μέγιστο κάθε διαθέσιμο σημείο αποθήκευσης.

Τα προϊόντα αποθηκεύονται το ένα πάνω στο άλλο μέσα σε ειδικούς κάδους (Bins) σε ένα μεγάλο αλουμινένιο πλέγμα (Grid).

Χαρακτηριστικό της μέγιστης αξιοποίησης του χώρου είναι ότι, χωρίς την τεχνολογία του AutoStore, το Skroutz θα χρειαζόταν δύο επιπλέον αποθήκες για να διαχειριστεί τον ίδιο όγκο τεμαχίων.

Το AutoStore «μαθαίνει» και αυτο-βελτιστοποιείται συνεχώς μέσω της ίδιας της χρήσης του. Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση μεταφέρονται σταδιακά στα ανώτερα επίπεδα του Grid, ώστε να ανακτώνται ταχύτερα, ενώ τα λιγότερο δημοφιλή παραμένουν χαμηλότερα.

Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο λειτουργεί το σύστημα, τόσο πιο γρήγορο και αποδοτικό γίνεται.

Διαβάστε επίσης

Embraer και ΕΑΒ ενισχύουν τη συνεργασία τους με επίκεντρο την υποστήριξη του στρατιωτικού C-390

Βιομηχανία τροφίμων: Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων αλλάζουν παραγωγή, logistics και πράσινες υποδομές

ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε: Επένδυση 15,7 εκατ. στα Ιωάννινα για νέα μονάδα petfood και πράσινη παραγωγή