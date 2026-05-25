Πρίγκιπας Άντριου: Νέες καταγγελίες για… απρεπή συμπεριφορά στους ιππικούς αγώνες του Άσκοτ

Τέλος δεν έχουν οι καταγγελίες για τον εκπεσώντα πρίγκιπα Άντριου, πλέον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, και τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες.

Η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ εξετάζει ισχυρισμό ότι συμπεριφέρθηκε απρεπώς σε μια γυναίκα στους βασιλικούς ιππικούς αγώνες στο Άσκοτ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Sunday Times. Το φερόμενο περιστατικό λέγεται ότι συνέβη στην ετήσια πενθήμερη ιπποδρομιακή εκδήλωση στο Μπέρκσαϊρ το 2002.

Την Παρασκευή, η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση (TVP) ανέφερε ότι η έρευνά της για την υπόθεση Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ ήταν ευρύτερη από ό,τι πίστευαν πολλοί προηγουμένως και κάλυπτε επίσης σεξουαλική κακοποίηση. Ο Άντριου συνελήφθη στα 66α γενέθλιά του τον Φεβρουάριο και ανακρίθηκε ως ύποπτος για ανάρμοστη διαγωγή σε δημόσιο αξίωμα, που σχετίζεται με τον ρόλο του ως Βρετανός εμπορικός απεσταλμένος.

Μετά το δημοσίευμα της Sunday Times, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε για την έρευνα για κακή διαγωγή σε δημόσιο αξίωμα: «Δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες της έρευνας, αλλά ακολουθούμε όλες τις εύλογες γραμμές έρευνας». Το δημοσίευμα ανέφερε ότι δεν ήταν σαφές εάν ο ισχυρισμός για φερόμενη απρεπή συμπεριφορά στο Royal Ascot αναφέρθηκε στους αστυνομικούς εκείνη την εποχή ή πιο πρόσφατα.

Το Royal Ascot αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του καλοκαιρινού ημερολογίου της βασιλικής οικογένειας, και η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν επίσης στην εκδήλωση το 2002, το έτος του Χρυσού Ιωβηλαίου της. Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ συνελήφθη τον Φεβρουάριο μετά από ισχυρισμούς που προέκυψαν από έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ότι παρείχε πληροφορίες στον παιδόφιλο επιχειρηματία Τζέφρι Έπστιν.

Οι αστυνομικοί διεξήγαγαν σύντομη έρευνα στο σπίτι του στο Νόρφολκ και μια εβδομαδιαία έρευνα στο κτήμα Γουίντσορ όπου έζησε για δεκαετίες. Ο πρώην πρίγκιπας αρνείται κάθε αδίκημα. Την Παρασκευή, το TVP ζήτησε από μάρτυρες να επικοινωνήσουν μαζί τους εάν πίστευαν ότι είχαν πληροφορίες για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση, διαφθορά, απάτη ή κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούσαν τον αδελφό του βασιλιά.

Η έκκληση έγινε λόγω ανησυχίας ότι άτομα που μπορεί να έχουν πληροφορίες για ποινικά αδικήματα πιστεύουν λανθασμένα ότι οι ντετέκτιβ ενδιαφέρονται μόνο για την φερόμενη κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών. Η ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα καλύπτει μια σειρά αδικημάτων, όπως σεξουαλική κακοποίηση, εκούσια παραμέληση καθήκοντος, παρακώλυση της δικαιοσύνης και ανέντιμη ή δόλια συμπεριφορά, μεταξύ πολλών άλλων.

Το TVP εξακολουθεί να αξιολογεί έναν ισχυρισμό μιας γυναίκας ότι μεταφέρθηκε σε μια διεύθυνση στο Γουίνδσορ το 2010 για σεξουαλικούς σκοπούς. Δεν έχει ακόμη διεξαχθεί πλήρης ποινική έρευνα. Η γυναίκα ζει στις ΗΠΑ και οι ντετέκτιβ έχουν επικοινωνήσει μαζί της μέσω του δικηγόρου της. Βρετανικές αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν πλήρεις ποινικές έρευνες που ενεργοποιούνται από άλλες αποκαλύψεις στα αρχεία του Έπστιν, ενώ αρκετές άλλες αξιολογούν ισχυρισμούς για πτήσεις που συνδέονται με την είσοδο του νεκρού παιδόφιλου επιχειρηματία στη Βρετανία.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το TVP περιλαμβάνουν τη διαπίστωση του κατά πόσον ο ρόλος του Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ ως εμπορικού απεσταλμένου καλυπτόταν από παράβαση των κανόνων δημοσίου αξιώματος και την απόκτηση των πρωτότυπων εγγράφων του Έπστιν. Προς το παρόν, οι βρετανικές δυνάμεις έχουν μόνο εκτυπώσεις από τον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές αρχές αρνήθηκαν να παραδώσουν τα πρωτότυπα έγγραφα και έχουν πει στη βρετανική αστυνομία να υποβάλει επίσημο διεθνές νομικό αίτημα για βοήθεια, το οποίο θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες.

