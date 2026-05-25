Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κύπρο θα μπορούσε άνετα να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα το αφήγημα που θα θέλει να αναδείξει κανείς.

Αυτό γιατί μπορούν να βγουν διαφορετικά συμπεράσματα αν συγκρίνει κανείς το χθεσινό αποτέλεσμα της κάλπης με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και διαφορετικό σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές.

Τα κέρδη και οι απώλειες ανά κόμμα

ΔΗΣΥ

Σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές το κυβερνών κόμμα εξασφάλισε σχεδόν 10.000 ψήφους παραπάνω, ποσοστό 2,3% μεγαλύτερο, ωστόσο σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές, παρουσιάζει απώλειες 0,8%, κρατώντας ωστόσο σταθερά τις 17 έδρες.

Αυτό το -0,8% μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό καθώς στελέχη της παράταξης αποχώρησαν και δημιούργησαν άλλο κόμμα, το ΑΛΜΑ, το οποίο μπήκε στη Βουλή με ποσοστό 5,8%, κάτι που σημαίνει πως πήραν ψήφους και από άλλες δεξαμενές, χωρίς να προκαλέσει φθορά στο ΔΗΣΥ.

ΑΚΕΛ

Και αυτό σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές παρουσιάζει κέρδη 2,4%, αλλά κερδισμένο είναι και σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές όσον αφορά σε ψήφους, αφού το ποσοστό του χθες ήταν ανεβασμένο κατά 1,4% σε σχέση με το 2022.

ΕΛΑΜ

Το ακροδεξιό κόμμα είχε μία τρομακτική άνοδο 4 μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και ενίσχυσε τη θέση του με 8 έδρες. Ομως, δεν περνά απαρατήρητο ότι σε σχέση με τις ευρωεκλογές, είχε μικρές απώλειες της τάξεως του 0,3%

ΔΗΚΟ

Το Δημοκρατικό Κόμμα ήταν ο μεγάλος χαμένος των εκλογών χθες καθώς απώλεσε ποσοστό του 1,3%, αλλά σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές έχει μικρή άνοδο του 0.3

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο Φειδίας μπορεί να πανηγυρίζει για την εκλογή του στο Κοινοβούλιο, όμως στην ουσία είναι ο μεγαλύτερος χαμένος των εκλογών. Συγκρίνοντας με τις ευρωεκλογές-μιας και δεν είχε κόμμα στις προηγούμενες βουλευτικές – ο influencer ευρωβουλευτής έχει χάσει 14 μονάδες και συγκεκριμένα 51.170 ψήφους!

