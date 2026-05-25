Ανατροπή φορτηγού με σιδηροδοκούς στο Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 15 νεκροί

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ακόμη τραυματίστηκαν όταν φορτηγό που μετέφερε σιδηροδοκούς, αλλά και επιβάτες, ανετράπη τα ξημερώματα της Δευτέρας σε κεντρική εθνική οδό στο Μπανγκλαντές, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 π.μ. στην περιοχή Σορατόιλ, στην περιφέρεια Τανγκάιλ, περίπου 83 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ντάκα, της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Ο τοπικός αστυνομικός διοικητής, δήλωσε ότι το φορτηγό κινούνταν σε κεντρική αρτηρία όταν εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, συνθλίβοντας όσους επέβαιναν στην καρότσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα μετέφερε σιδηροδοκούς, αλλά είχε επίσης επιβιβάσει παράνομα, στο πίσω μέρος «έξτρα» επιβάτες που έκαναν οτοστόπ.

Οι περισσότεροι από αυτούς σκοτώθηκαν επί τόπου από το βάρος του φορτίου κατά την ανατροπή.

Το φορτηγό εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ντάκα προς βόρειες περιοχές της χώρας, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι έχουν αρχίσει να μετακινούνται ενόψει του ισλαμικού φεστιβάλ Έιντ αλ-Άντχα, που φέτος εορτάζεται την Πέμπτη.

Οι επιβάτες που επέβαιναν παράτυπα στο φορτηγό ήταν κυρίως ημερομίσθιοι εργάτες, οι οποίοι ταξίδευαν για να επιστρέψουν στις οικογένειές τους για τη γιορτή. «Ήταν άνθρωποι που ήθελαν απλώς να φτάσουν σπίτι για το φεστιβάλ», ανέφερε αξιωματικός.

Εγκλωβισμένοι κάτω από τα σίδερα

Μάρτυρες δήλωσαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς του Μπανγκλαντές ότι έσπευσαν στο σημείο μόλις άκουσαν τον δυνατό θόρυβο της ανατροπής.

Όπως περιέγραψαν, πολλοί επιβάτες είχαν παγιδευτεί κάτω από τα σίδερα και τα συντρίμμια, με κατοίκους της περιοχής να προσπαθούν να τους απεγκλωβίσουν πριν φτάσουν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ ορισμένοι φέρονται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που ενδέχεται να ανεβάσει περαιτέρω τον αριθμό των νεκρών.

Τα τροχαία δυστυχήματα σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο στο Μπανγκλαντές, μια χώρα με πάνω από 170 εκατομμύρια κατοίκους, εξαιτίας της χαλαρής εφαρμογής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου και της ελλιπούς εκπαίδευσης πολλών οδηγών.

Κατά τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, όπως το Έιντ αλ-Άντχα, ο κίνδυνος αυξάνεται, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν προς τις γενέτειρές τους, συχνά σε υπερφορτωμένα ή ακατάλληλα οχήματα, αναζητώντας φθηνά ή δωρεάν μέσα μεταφοράς.

