Alpha: Συγκρουσιακές καταστάσεις στη νέα πρόταση μυθοπλασίας «Οι άλλοι» – Οι συντελεστές «καλλιεργούν» προσδοκίες

Το ανησυχητικό κοινωνικό φαινόμενο-μάστιγα του σχολικού εκφοβισμού και πως επηρεάζει ανθρώπους, συμπεριφορές και σχέσεις έχει στο επίκεντρο της η σειρά «Οι άλλοι» που ετοιμάζεται να λάβει θέση στο πρόγραμμα του Alpha τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η σειρά «πατάει» στην τεσταρισμένη επιτυχημένη βραζιλιανική σειρά, δύο κύκλων «OS OUTROS» (με στιλιζάρισμένο τίτλο για να τονίζεται η λέξη SOU- Είμαι), και αναδεικνύει καταστάσεις που μοιάζουν αδιανόητες αλλά συμβαίνουν και καταγράφονται ως συμπεριφορική ριζοσπαστικοποίηση, απόρροια διαφορετικών παραγόντων- ψυχολογικών, κοινωνικών ή άλλων.

Στο επίκεντρο της ιστορίας της ελληνικής εκδοχής «Οι άλλοι», βρίσκονται δύο οικογένειες φίλων οι οποίες έρχονται σε ρήξη και όταν οι έφηβοι γιοί τους «πλακώνονται».

Η ψυχραιμία πάει περίπατο, οι σχέσεις ανακαθορίζονται, ο παράγοντας εκδίκησης εμφανίζεται ως κυρίαρχο στοιχείο και τα δύο «στρατόπεδα» καταλήγουν στο δικαστήριο.

Καθοδόν προς την αποκάλυψη της αλήθειας- ή του ψέματος- η ανεξαρτήτως προσήμου- σχέση των δύο οικογενειών «ξεφλουδίζεται» και καθώς η εκδίκαση της υπόθεση εξελίσσεται αποκαλύπτονται πτυχές των δύο οικογενειών που οι ίδιες κρατούσαν στην αθέατη πλευρά των ζωών τους.

Σημαντικό ρόλο στην πλοκή διαδραματίζει ένας πρώην αστυνομικός, πατέρας και ο ίδιος μιας έφηβης κόρης.

Οι μετρ των ανάγλυφων ψυχαναλυτικών πορτραίτων (με πιο πρόσφατο δείγμα γραφής τους το περίφημο «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια) Βασίλης Ρίσβας- Δήμητρα Σακαλή, είναι το συγγραφικό δίδυμο του σεναρίου και ο διακεκριμένος (με Αργυρό Λέοντα το 2013 για το «Miss Violence») Αλέξανδρος Αβρανάς.

Τα ζευγάρια στη σειρά, παραγωγής PrimaVisione, αποτελούν οι Πάνος Βλάχος, Μαρίνα Καλογήρου και Νίκος Ψαρράς- Μαρία Ναυπλιώτου.

Κομβικής σημασίας ρόλους έχουν ζητιέται ότι επίσης θα έχουν οι Αγλαΐα Παππά και Χάρης Φραγκούλης.

Διαβάστε επίσης

Μπάιρον Άλεν: Το προφίλ του μεγιστάνα των ΜΜΕ που διαδέχεται τον Στίβεν Κολμπέρ στο CBS

Ράνια Τζίμα: «Μπορώ να κάνω τη δουλειά μου με έναν τρόπο που να τηρούμε όλοι τα όριά μας εδώ – Για λίγο ακόμα θα με υποστείτε»

Στιγμές τρόμου: Δημοσιογράφοι κατέγραψαν live τους πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο (Video)