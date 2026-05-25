Alpha: Συγκρουσιακές καταστάσεις στη νέα πρόταση μυθοπλασίας «Οι άλλοι» – Οι συντελεστές «καλλιεργούν» προσδοκίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το ανησυχητικό κοινωνικό φαινόμενο-μάστιγα του σχολικού εκφοβισμού και πως επηρεάζει ανθρώπους, συμπεριφορές και σχέσεις έχει στο επίκεντρο της η σειρά «Οι άλλοι» που ετοιμάζεται να λάβει θέση στο πρόγραμμα του Alpha τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
Η σειρά «πατάει» στην τεσταρισμένη επιτυχημένη βραζιλιανική σειρά, δύο κύκλων «OS OUTROS» (με στιλιζάρισμένο τίτλο για να τονίζεται η λέξη SOU- Είμαι), και αναδεικνύει καταστάσεις που μοιάζουν αδιανόητες αλλά συμβαίνουν και καταγράφονται ως συμπεριφορική ριζοσπαστικοποίηση, απόρροια διαφορετικών παραγόντων- ψυχολογικών, κοινωνικών ή άλλων.
Στο επίκεντρο της ιστορίας της ελληνικής εκδοχής «Οι άλλοι», βρίσκονται δύο οικογένειες φίλων οι οποίες έρχονται σε ρήξη και όταν οι έφηβοι γιοί τους «πλακώνονται».
Η ψυχραιμία πάει περίπατο, οι σχέσεις ανακαθορίζονται, ο παράγοντας εκδίκησης εμφανίζεται ως κυρίαρχο στοιχείο και τα δύο «στρατόπεδα» καταλήγουν στο δικαστήριο.
Καθοδόν προς την αποκάλυψη της αλήθειας- ή του ψέματος- η ανεξαρτήτως προσήμου- σχέση των δύο οικογενειών «ξεφλουδίζεται» και καθώς η εκδίκαση της υπόθεση εξελίσσεται αποκαλύπτονται πτυχές των δύο οικογενειών που οι ίδιες κρατούσαν στην αθέατη πλευρά των ζωών τους.
Σημαντικό ρόλο στην πλοκή διαδραματίζει ένας πρώην αστυνομικός, πατέρας και ο ίδιος μιας έφηβης κόρης.
Οι μετρ των ανάγλυφων ψυχαναλυτικών πορτραίτων (με πιο πρόσφατο δείγμα γραφής τους το περίφημο «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια) Βασίλης Ρίσβας- Δήμητρα Σακαλή, είναι το συγγραφικό δίδυμο του σεναρίου και ο διακεκριμένος (με Αργυρό Λέοντα το 2013 για το «Miss Violence») Αλέξανδρος Αβρανάς.
Τα ζευγάρια στη σειρά, παραγωγής PrimaVisione, αποτελούν οι Πάνος Βλάχος, Μαρίνα Καλογήρου και Νίκος Ψαρράς- Μαρία Ναυπλιώτου.
Κομβικής σημασίας ρόλους έχουν ζητιέται ότι επίσης θα έχουν οι Αγλαΐα Παππά και Χάρης Φραγκούλης.
Διαβάστε επίσης
Μπάιρον Άλεν: Το προφίλ του μεγιστάνα των ΜΜΕ που διαδέχεται τον Στίβεν Κολμπέρ στο CBS
Ράνια Τζίμα: «Μπορώ να κάνω τη δουλειά μου με έναν τρόπο που να τηρούμε όλοι τα όριά μας εδώ – Για λίγο ακόμα θα με υποστείτε»
Στιγμές τρόμου: Δημοσιογράφοι κατέγραψαν live τους πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.