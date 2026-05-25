Γωγώ Μαστροκώστα: Πού θα γίνει η κηδεία της – Η επιθυμία της οικογένειας

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών άφησε η Γωγώ Μαστροκώστα, έπειτα από μια σκληρή μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο διαδίκτυο.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ» έγραψε η 18χρονη Βικτώρια, λέγοντας το δικό της αντίο στη μαμά της, ενώ όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, Κοινωνία ώρα Mega, ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μη συσχετίζουν τον καρκίνο στο στήθος από τον οποίο νόσησε στο παρελθόν με την τελευταία της μάχη.

«Πρέπει να σας πω ότι τη συναντήσαμε την κόρη της πριν από λίγο. Η οικογένειά της ζητά διακριτικότητα, όσο διακριτική ήταν και η ίδια η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια που πάλευε με πολύ δύσκολη ασθένεια. Πρέπει να σας πω ότι είχε νοσήσει και πριν από αρκετά χρόνια, όσο ήταν έγκυος στο παιδί της. Είχε ανακαλύψει τότε, όπως η ίδια είχε πει έναν καρκίνο στο στήθος. Βγήκε νικήτρια από αυτή τη μάχη, αλλά φαίνεται πως τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο τα τελευταία χρόνια. Ο άντρας της ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της. Η κόρη της μάς ζήτησε να μη συσχετίσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις. Δεν θέλει οι γυναίκες να απογοητευτούν και να συσχετίσουν την τωρινή κατάσταση με την πρώτη μάχη που είχε δώσει» μετέφερε χαρακτηριστικά η ρεπόρτερ του MEGA.

Πού θα γίνει κηδεία

Στη θλιβερή είδηση αναφέρθηκε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της, επισημαίνοντας ότι αν και ήταν γωστό ότι η υγεία της Γωγώς Μαστροκώστα είχε σημειώσει ραγδαία επιδείνωση τον τελευταίο καιρό, οι δημοσιογράφοι δεν έδιναν λεπτομέριες στη δημοσιότητα, σεβόμενοι τόσο τον αγώνα της όσο και τις δύσκολες ώρες που βιίωνε η οικογένειά της.

Όπως έκανε γνωστό η παρουσιάστρια μέσα από το Happy Day, η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, επισημαίνοντας ότι επιθυμία της οικογένειάς της είναι το τελευταίο αντίο να ειπωθεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μονάχα πολύ στενών της προσώπων.

