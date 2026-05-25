search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 11:49

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη μαθήτρια μετά από κατανάλωση αλκοόλ, χειροπέδες σε υπάλληλο μίνι μάρκετ

25.05.2026 11:49
teen_alcohol
αρχείου unsplash

Μία 15χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το απόγευμα της Κυριακής (24/5), αφού παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη και ένας συνομήλικός της είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μία φιάλη βότκας από μίνι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια φέρονται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου.

Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η μαθήτρια παρέμεινε για παρακολούθηση και έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, καθώς η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ελεγχόμενη. Για το περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν μία 70χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μίνι μάρκετ από όπου αγοράστηκε το αλκοολούχο ποτό.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Νέα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 20 συλλήψεις

Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα

Αχαρνές: Ένοπλη ληστεία σε ταξί από τρεις «πελάτες»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gallner_larson_2505_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Skeletons»: Οι Brie Larson και Kyle Gallner ενώνουν τις δυνάμεις τους σε νέα ταινία τρόμου

mastrokosta-new1
LIFESTYLE

Ο τηλεοπτικός κόσμος αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα

oaka-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βράζει η Ρεάλ για τη διαιτησία στον τελικό της Ευρωλίγκας

minos_volonakis
ADVERTORIAL

Μίνως Βολανάκης – Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του στο Θέατρο Βράχων

kyranakis-723
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Κυρανάκη για Σαμαρά, κάλεσμα σε Καραμανλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:44
gallner_larson_2505_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Skeletons»: Οι Brie Larson και Kyle Gallner ενώνουν τις δυνάμεις τους σε νέα ταινία τρόμου

mastrokosta-new1
LIFESTYLE

Ο τηλεοπτικός κόσμος αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα

oaka-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βράζει η Ρεάλ για τη διαιτησία στον τελικό της Ευρωλίγκας

1 / 3