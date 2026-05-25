Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη μαθήτρια μετά από κατανάλωση αλκοόλ, χειροπέδες σε υπάλληλο μίνι μάρκετ

Μία 15χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το απόγευμα της Κυριακής (24/5), αφού παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη και ένας συνομήλικός της είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μία φιάλη βότκας από μίνι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια φέρονται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου.
Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Η μαθήτρια παρέμεινε για παρακολούθηση και έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, καθώς η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ελεγχόμενη. Για το περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν μία 70χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μίνι μάρκετ από όπου αγοράστηκε το αλκοολούχο ποτό.
