ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:46
25.05.2026 12:55

Ο Φειδίας Παναγιώτου αποποιείται τη βουλευτική έδρα στη Κύπρο

Ο Φειδίας Παναγιώτου επέλεξε τελικά να παραμείνει στην Ευρωβουλή, αφήνοντας τη βουλευτική έδρα που εξασφάλισε η Άμεση Δημοκρατία στη Λευκωσία στον Γιάννη Λαούρη, δεύτερο σε σταυρούς προτίμησης.

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας απέστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία ενημέρωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Έτσι, η έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου περνά στον Γιάννη Λαούρη.

Επιλέγει την Ευρωβουλή

Η απόφαση δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς η παραμονή στην Ευρωβουλή του επιτρέπει να διατηρήσει το ευρωπαϊκό βήμα, την προβολή και την πολιτική αυτονομία που του προσφέρει η θέση του ευρωβουλευτή.

Το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τις Βρυξέλλες για να καθίσει στα έδρανα της κυπριακής Βουλής θα είχε μεγαλύτερο πολιτικό κόστος από όφελος.

Η Άμεση Δημοκρατία μπήκε στη Βουλή ως νέο κόμμα, με ποσοστό περίπου 5,4%, σε μια εκλογική αναμέτρηση που έφερε αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη, άνοδο του ΕΛΑΜ και είσοδο νέων σχηματισμών, χωρίς όμως να ανατραπεί η πρωτοκαθεδρία του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ.

Ο αούρης στο κατώφλι της Βουλής

Ο Γιάννης Λαούρης είναι πλέον αυτός που αναμένεται να αναλάβει τη βουλευτική έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας στη Λευκωσία.

Ο ίδιος είχε προβληθεί προεκλογικά ως ένα από τα πρόσωπα του νέου σχήματος και είχε εμφανιστεί να παρουσιάζει την Άμεση Δημοκρατία ως πολιτικό πείραμα αλλαγής κουλτούρας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι στόχος είναι να αλλάξει η κουλτούρα της πολιτικής, ενώ είχε δώσει και απαντήσεις για ζητήματα που είχαν τεθεί γύρω από το παρελθόν του.

Αντιμετώπισε καταγγελίες και δικαστήρια για εξαπάτηση πολιτών με την απόσπαση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ την περίοδο της “έκρηξης” στο Χρηματιστήριο.

Η εξέλιξη έχει και πολιτική σημειολογία. Ο Φειδίας κρατά την ευρωπαϊκή σκηνή, όπου μπορεί να συνεχίσει να κινείται με τους δικούς του όρους, ενώ το κόμμα του θα δοκιμαστεί στη Βουλή από άλλα πρόσωπα. Εκεί τελειώνει η ευκολία των βίντεο.

Η πρώτη δοκιμασία

Για την Άμεση Δημοκρατία, η απόφαση Παναγιώτου ανοίγει αμέσως το πρώτο τεστ αξιοπιστίας. Το κόμμα δεν θα κριθεί μόνο από την αναγνωρισιμότητα του ιδρυτή του, αλλά από το κατά πόσο οι βουλευτές του θα μπορούν να σταθούν σε επιτροπές, να τοποθετούνται με συνέπεια και να παράγουν πολιτική πέρα από τη λογική της πλατφόρμας.

