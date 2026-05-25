Μητσοτάκης: «Οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο»

Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό μετέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό.

Αφού εξέφρασε, αρχικά, εκ νέου «θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό» είπε ότι η ομάδα του Πειραιά «ήταν η καλύτερη σε όλη τη σεζόν αν και μας καρδιοχτύπησε τα τελευταία λεπτά».

«Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα, εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση, η οποία συνδυάστηκε με άρτια διοργάνωση της μπασκετικής γιορτής.

Είναι πολύ θετικό ότι συνδυάστηκε με τον θρίαμβο της ελληνικής ομάδας.

Εύχομαι περισσότερους νέους παίχτες στις ομάδες μας.

Ασχέτως των ομαδικών ή οπαδιών προτιμήσεων οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο» κατέληξε για το ζήτημα αυτό ο κ. Μητσοτάκης.

Διαβάστε επίσης

Δρυμιώτης furioso κατά Σαμαρά: Ξεφτιλίζεις την υστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό στον Μητσοτάκη;

Εκλογές στην Κύπρο: Υποψήφιος του κόμματος του Φειδία έγινε βουλευτής με… 280 ψήφους

Στους Iron Maiden ο Χρήστος Τριαντόπουλος (Photo)