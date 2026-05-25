Μητσοτάκης: «Οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο»

Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό μετέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό.
Αφού εξέφρασε, αρχικά, εκ νέου «θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό» είπε ότι η ομάδα του Πειραιά «ήταν η καλύτερη σε όλη τη σεζόν αν και μας καρδιοχτύπησε τα τελευταία λεπτά».
«Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα, εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση, η οποία συνδυάστηκε με άρτια διοργάνωση της μπασκετικής γιορτής.
Είναι πολύ θετικό ότι συνδυάστηκε με τον θρίαμβο της ελληνικής ομάδας.
Εύχομαι περισσότερους νέους παίχτες στις ομάδες μας.
Ασχέτως των ομαδικών ή οπαδιών προτιμήσεων οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο» κατέληξε για το ζήτημα αυτό ο κ. Μητσοτάκης.
