Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκο» πάρτι μέχρι το ξημέρωμα για τον Πρωταθλητή Ευρώπης – H κούπα του Μπαρτζώκα και το μήνυμα των Αγγελόπουλων (Video/Photos)

Ο Ολυμπιακός είναι ο πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026, μετά τη νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε μια ονειρική πορεία με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 13 χρόνια, μέσα σε μια ιστορική νύχτα για τον Πειραιά.

Το τέταρτο αστέρι στην «ερυθρόλευκη» φανέλα

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague και έγραψε ιστορία, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Με ολοκληρωτικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους πορεία στη διοργάνωση και στην «ερυθρόλευκη» φανέλα ράβεται πλέον το τέταρτο αστέρι. Οι Πειραιώτες «έσπασαν» και την κατάρα που ήθελε την πρώτη ομάδα της regular season να μην κατακτά τον τίτλο.

Με συνολικό απολογισμό 31 νίκες και 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε ξανά στο ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης, μετά από 13 χρόνια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013 και Αθήνα 2026. Η Ιστορία γράφτηκε ξανά για τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν σε 3-2 το σκορ στους τελικούς με τη Ρεάλ Μαδρίτης των 11 ευρωπαϊκών τίτλων.

Ιστορική νύχτα στον Πειραιά

Ο Πειραιάς έζησε μια ιστορική νύχτα μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague από τον Ολυμπιακό.

Χιλιάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων» πλημμύρισαν τους δρόμους, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία περισσότεροι από 130.000 οπαδοί πέρασαν από το κέντρο του Πειραιά για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.

Ολόκληρος ο οργανισμός της ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσιάστηκε μπροστά στους χιλιάδες οπαδούς που είχαν συγκεντρωθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Οι πανηγυρισμοί κράτησαν μέχρι τις 05:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους να γιορτάζουν μαζί την επιστροφή της κορυφής της Ευρώπης στο λιμάνι μετά από 13 χρόνια και 12 ημέρες.

Ο Παπανικολάου έδωσε πρώτα την κούπα στον Μπαρτζώκα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, εμφανίστηκε κρατώντας την κούπα.

Ωστόσο, επέλεξε να τη δώσει πρώτα στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό του Πειραιά μέσα σε αποθέωση.

Η στιγμή προκάλεσε νέο ξέσπασμα ενθουσιασμού από τους φίλους της ομάδας, που είχαν κατακλύσει το Δημοτικό Θέατρο και τους γύρω δρόμους.

Το Δημοτικό Θέατρο έγινε «ερυθρόλευκη» γιορτή

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μετατράπηκε σε μια τεράστια «ερυθρόλευκη» γιορτή, με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να περιμένουν την αποστολή της ομάδας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έφτασαν με το πούλμαν της ομάδας, συνοδευόμενοι από μηχανοκίνητη πορεία οπαδών που πανηγύριζαν ασταμάτητα τη μεγάλη επιτυχία απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα είχε αναχωρήσει από το ξενοδοχείο «Ilisian» το πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης, με προορισμό τον Πειραιά, όπου χιλιάδες φίλοι της ομάδας περίμεναν την αποστολή για να γιορτάσουν μαζί με τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Το μήνυμα των αδελφών Αγγελόπουλων

Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλαν μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας, τονίζοντας ότι ο σύλλογος θα μετακομίσει στο νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως πρωταθλητής Ευρώπης.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δήλωσε: «Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα, όλη την ομάδα. Για σας γίνονται όλα, σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Μέχρι τέλους. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο ΣΕΦ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ανέφερε: «Αυτό που ζήσαμε σήμερα δεν το έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά».

Συγκινημένος ο Παπανικολάου: «Ο Ολυμπιακός είναι ένα»

Λίγο νωρίτερα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, εμφανώς συγκινημένος και βραχνιασμένος από τους πανηγυρισμούς, απευθύνθηκε στον κόσμο της ομάδας από το Δημοτικό Θέατρο.

«Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αυτό είναι Ολυμπιακός», είπε αρχικά, ευχαριστώντας τους φιλάθλους για τη στήριξη.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» υπογράμμισε ακόμη: «Όλοι εσείς και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το γκρουπ. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα».

Πάνω από 130.000 φίλοι του Ολυμπιακού στους δρόμους

Η ατμόσφαιρα στον Πειραιά ήταν εκρηκτική από τις πρώτες στιγμές μετά τη λήξη του τελικού.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, περισσότεροι από 130.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στην πόλη για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου.

Οι φίλαθλοι άναψαν καπνογόνα και βεγγαλικά, ανέβηκαν σε οροφές καταστημάτων κρατώντας «ερυθρόλευκες» σημαίες και κατέγραφαν με τα κινητά τους τις σκηνές ενθουσιασμού.

Πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα

Η κατάκτηση της EuroLeague προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε κάθε γωνιά της χώρας.

Από τα Χανιά και την Πάτρα μέχρι το Ναύπλιο, το Άργος, τη Λαμία, το Ηράκλειο, τη Ναύπακτο, τη Σάμο και τα Ιωάννινα, φίλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής.

Καπνογόνα, βεγγαλικά και συνθήματα πλημμύρισαν τις πόλεις, με τους οπαδούς να πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και την επιστροφή της κορυφής της Ευρώπης στον Πειραιά.

