Μουντιάλ 2026: Στο Μεξικό η «βάση» της εθνικής Ιράν με την έγκριση της FIFA

Η αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν, που αρχικά είχε αποφασισθεί να έχει έδρα το Τουσόν της Αριζόνα κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, θα έχει εγκατασταθεί στο Μεξικό με την έγκριση της FIFA.

«Χάρη στις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με αξιωματούχους της FIFA, το αίτημά μας έγινε δεκτό. Θα έχουμε έδρα την Τιχουάνα, κοντά στον Ειρηνικό Ωκεανό», δήλωσε ο Μεχντί Τατζ, πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σε βίντεο που δημοσιεύθηκε το Σάββατο από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Αυτό το μέτρο θα λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της βίζας», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής ομοσπονδίας, καθώς η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά) περιβάλλεται από αβεβαιότητα από την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση που άρχισε κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έχοντας προκριθεί για την τέταρτη συνεχόμενη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ιράν θα παίξει τους αγώνες του πρώτου γύρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες δεν έχει διπλωματικές σχέσεις από το 1980, μετά την κρίση ομηρίας στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη.

Το πρόγραμμα

Η «ομάδα Melli» θα παίξει στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας και στις 21 Ιουνίου με το Βέλγιο, ενώ θα ολοκληρώσει την φάση των ομίλων, εναντίον της Αιγύπτου στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ.

«Η πτήση για τους δύο αγώνες μας στο Λος Άντζελες διαρκεί μόνο 55 λεπτά, κάτι που είναι πολύ σύντομο σε σύγκριση με το Τουσόν. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τις βίζες για αυτά τα ταξίδια, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των διαθέσιμων βιζών. Αυτό το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα, καθώς η ομάδα θα εισέλθει στο Μεξικό. Ίσως μπορέσουμε να πάρουμε μια ιδιωτική πτήση με την Iran Air», πρόσθεσε ο Τατζ.

Στην Τιχουάνα, μια συνοριακή πόλη κοντά στο Σαν Ντιέγκο, η ιρανική αποστολή θα έχει στην διάθεση της «πισίνες, τουαλέτες, γυμναστήριο, όλα τα ιδιωτικά εστιατόρια, όλες τις απαραίτητες ανέσεις, με πολύ καλά και σύγχρονα πρότυπα», εξήγησε ο ιρανός αξιωματούχος.

Τοπικοί αξιωματούχοι στο Τουσόν, με τους οποίους επικοινώνησε το AFP, δήλωσαν ότι δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση από την FIFA ότι η βάση, όπου η ομάδα επρόκειτο να φτάσει στις 5 Ιουνίου, είχε αλλάξει.

