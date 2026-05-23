Σάκκαρη: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω ποτέ – Πέρασα μία πολύ δύσκολη φάση με κρίσεις πανικού»

Μια μεγάλη και αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Μαρία Σάκκαρη. Σε αυτή αναφέρεται στη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στη φιλοδοξία της να ασχοληθεί με το επιχειρείν μετά το τέλος της καριέρας της και στις αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της στο τένις.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο matchpoint247 και τη Βίκυ Γεωργάτου, η Σάκκαρη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

Στον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Μου έκανε πρόταση και ήταν κάτι που έγινε πολύ ξαφνικά! Γενικά, δεν του είχα μιλήσει ποτέ για γάμους και τέτοια! Η σχέση μας όλα αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί σε σε κάτι πάρα πολύ δυνατό, πραγματικά. Δεν θέλω να το ματιάσω, αλλά βλέποντας τριγύρω κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται εύκολα. Και μία μέρα δεν ξέρω πώς, γιατί δεν μου λέει παρόλο που τον πιέζω να μου πει, πήρε απόφαση και το έκανε. Εγώ δεν το περίμενα καθόλου. Έφευγα την επόμενη μέρα για την Αυστραλία. Ήμασταν σπίτι μας στην Αθήνα και γύρισα εγώ από μία δουλειά. Θα πηγαίναμε έξω να φάμε κάπου και πριν από αυτό, απλά μου έκανε την πρόταση και εγώ έπαθα σοκ! Ήταν η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου».

Στο τι θα κάνει μετά το τέλος της καριέρας της: «Εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω ποτέ. Δηλαδή, με το που σταματήσω το τένις θέλω να βρω κάτι άλλο να κάνω. Εξαρτάται από πολλά. Πού θα είναι η ζωή μας με τον Κωνσταντίνο, για παράδειγμα. Γιατί προφανώς τώρα παίζω τένις και αυτό είναι το main focus μου. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ασχοληθώ με το επιχειρείν. Τώρα δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Έχω διάφορες ιδέες στο μυαλό μου, τις οποίες δεν θέλω να αποκαλύψω δημοσίως. Κάτι άσχετο με το τένις. Εντάξει, αν μου ζητηθεί κάτι και αν είναι κάποια καλή ευκαιρία να μπορέσω να προσφέρω στο τένις και με κάποιον τρόπο να βοηθήσω, θα το έκανα. Γιατί νομίζω είναι κρίμα και εγώ και ο Στέφανος να χαθούμε τελείως από το χώρο από τη στιγμή που έχουμε χτίσει κάτι τόσο τρομερό. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ και με κάτι εκτός τένις».

Στις επιλογές της: «Δε νιώθω ότι έκανα λάθη, ίσα ίσα νομίζω ότι και με τη βοήθεια των γονιών πήρα τις σωστές αποφάσεις. Στα 18 όταν πήγα στην Ισπανία τους είπα ότι εγώ θα παίξω δύο χρόνια και αν δεν παίξω καλά θα πάω στην Αμερική να σπουδάσω. Και στα δύο χρόνια έπαιζα σε Grand Slam, οπότε γι’ αυτό δεν πήγα. Θεωρώ, όμως, πως το ότι έβαλα στον εαυτό μου αυτό το περιθώριο, που μετά θα είχα Plan B, ήταν πολύ καλό. Διότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας, σχεδόν απίθανο να φτάσεις στο Top 5 του κόσμου, οπότε αν έχεις την επιλογή έστω και για έναν χρόνο να πας στην Αμερική και να σπουδάσεις, είναι σημαντικό. Δηλαδή να πας έναν χρόνο και να παίξεις μετά, γιατί ξέρεις ότι μετά μπορείς να ξαναγυρίσεις στο Πανεπιστήμιο, σου παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Θα ήθελα να μπορούσα να είχα πάρει ένα πτυχίο κάποια στιγμή, αλλά είναι λίγο δύσκολο με τα ταξίδια, δεν είναι ότι κάνω ένα άθλημα που είμαι τον περισσότερο χρόνο στην Αθήνα. Αλλά νομίζω ότι αν γυρνούσα πίσω το χρόνο στα 18 θα έκανα ακριβώς το ίδιο που έκανα. Ίσως μόνο να έφευγα ένα χρόνο νωρίτερα από την Ισπανία».

Στις δύσκολες στιγμές της: «Όταν έπαιζα το καλύτερό μου τένις που πέρασα μία φάση πολύ δύσκολη, που ήμουν με τις κρίσεις πανικού, λέω “καλά ήσουν τόσο ηλίθια που ήσουν στο top του παιχνιδιού τότε και εσύ ουσιαστικά στεναχωριόσουν και καθόσουν μέσα σ’ ένα δωμάτιο;”. Δεν το απολάμβανα και δεν έζησα πραγματικά τη στιγμή. Πιστεύω ότι θα την ξαναζήσω γι’ αυτό κιόλας δεν με βλέπεις πολύ στεναχωρημένη. Σίγουρα, όμως, θα ήθελα να το είχα ζήσει λίγο περισσότερο. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που παίρνεις, ακόμα και από τα πιο μικρά. Και είναι κρίμα να μην το απολαμβάνεις».

