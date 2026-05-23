ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 17:56
Μίλτος Τεντόγλου: Πρώτη θέση και κορυφαία επίδοση για φέτος στο Diamond League (Video)

Επιστροφή στην κορυφή για τον Μίλτο Τεντόγλου ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στον αγώνα για το Diamond League στην πόλη Σιαμέν της Κίνας σημειώνοντας παράλληλα την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο.

Ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους πραγματοποίησε μόλις τρία άλματα, δύο έγκυρα και ένα άκυρο στον αγώνα.

Ο Ελληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με άλμα στα 8,37μ., ενώ στο τρίτο άλμα του «προσγειώθηκε» στα 8,46μ., σημειώνοντας ρεκόρ μίτινγκ και ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, την οποία είχε πετύχει τον Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ.

Για την ιστορία ο Τζαμαϊκανός Τατζέι Γκέιλ με 8,32μ. στο τελευταίο του άλμα κατέλαβε τη δεύτερη θέση, αφήνοντας τρίτο τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,29μ. και τέταρτο τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι με 8,28μ.

