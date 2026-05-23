ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 12:32
Tο Ποντίκι Web

23.05.2026 11:21

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

Σκωπτικό σχόλιο για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με αφορμή την ενόχληση του παρουσιαστή για το «νικητή» του φετινού Survivor, έκανε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ερωτώμενος για την απόφαση της παραγωγής να αναδείξει νικητή τον παίκτη που τραυματίστηκε σοβαρά και την ενόχληση του παρουσιαστή του Mega, o ηθοποιός απάντησε: «Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα».

Όσο για τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη, ο οποίος έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε: «Αυτό που έγινε ήταν κάτι τραγικό, τι να πει ο Γιώργος και τι να πουν τα υπόλοιπα παιδιά; Δεν το περίμενε κανείς να συμβεί κάτι τέτοιο. Εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, γιατί τώρα πλέον με την τεχνολογία γίνονται πάρα πολλά και δεν είναι θαύμα, είναι πραγματικότητα».

«Δεν θέλω να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά. Δεν είναι νικητής, κανένας δεν είναι νικητής, όλοι είναι χαμένοι. Οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα από όλα και οι τηλεθεατές. Το έπαθλο θα πάει στον Σταύρο, έπρεπε να πουν. Επίσης, δεν το αξίζει, όχι ότι δεν του αξίζει το έπαθλο, αλλά τίποτα δεν αξίζει από αυτό που συνέβη, σε κανέναν», είχε δηλώσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για το Survivor, μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού.

