Ειρήνη Αγαπηδάκη: Οι αμέτρητες ευχές και το ευχαριστώ

Την ευγνωμοσύνη της στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που «μας φροντίζουν» εκφράζει με ανάρτησή της στο Facebook η υφυπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η κα Αγαπηδάκη μεταφέρθηκε, χθες Παρασκευή, με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όταν ένιωσε αδιαθεσία στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Τίποτε σοβαρό, λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε τη δουλειά, για όσα οφείλουμε στους πολίτες», καθησυχάζει με την ανάρτησή της.

