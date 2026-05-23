Χανιά: Ένοχος 47χρονος για κακοποίηση του 16χρονου γιου του που είναι στο φάσμα του αυτισμού

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων αποφάσισε χθες Παρασκευή (22/05) την ενοχή του 47χρονου πατέρα που συνελήφθη μετά από καταγγελία για κακοποίηση του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Αναλυτικά, το δικαστήριο επέβαλε στον 47χρονο ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική ποινή των 10 ευρώ ανά ημέρα. Παράλληλα, για έξι μήνες του απαγορεύτηκε η εκ του σύνεγγυς επαφή με τον 16χρονο, ενώ του αναγνωρίστηκε μόνο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Το δικαστήριο υποβάθμισε την κατηγορία από «σωματική βλάβη σε ανήμπορο άτομο», όπως είχε αρχικά αποδοθεί, σε «απλή σωματική βλάβη σε ανήλικο». Επιπλέον, ο κατηγορούμενος θα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά συμβουλευτικό πρόγραμμα σε δημόσια μονάδα ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τα Χανιώτικα Νέα.

Η μητέρα έκανε την καταγγελία

Υπενθυμίζεται ότι την καταγγελία υπέβαλε η 46χρονη μητέρα του 16χρονου, περιγράφοντας στους αστυνομικούς δύο περιστατικά που, σύμφωνα με την ίδια, σημειώθηκαν μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο 47χρονος πατέρας του παιδιού, ο οποίος φέρεται να άσκησε επανειλημμένα βία σε βάρος του ανηλίκου.

Το πρώτο φέρεται να έγινε στις 12 Απριλίου 2026, όταν ο 47χρονος, όπως καταγγέλλεται, έσπρωξε αρχικά τον γιο του και στη συνέχεια τον κλείδωσε στην αποθήκη του σπιτιού. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: «Πολύ κακοποιημένο το 3χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται» – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας (Video)

Βροχή στην Αθήνα αυτή την ώρα – Η εξέλιξη της κακοκαιρίας (Video)

Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στην Εθνική – Δύο συλλήψεις για κόντρες, μεθυσμένος ο ένας οδηγός

