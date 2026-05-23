«Θρίλερ» με τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Η μητέρα μου σκότωσε ένα αγόρι και δεν τη συνέλαβαν», είπε στους αστυνομικούς

Νέες λεπτομέρειες από τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών αποκαλύπτονται μέσα από βίντεο από κάμερα περιπολικού, στα οποία η τραγουδίστρια αναφέρεται σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί η μητέρα της πριν από δεκαετίες, τονίζοντας ότι δεν είχε δεχτεί τις συνέπειες.

Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, η τραγουδίστρια είπε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του ελέγχου που της έγινε τον Μάρτιο, ότι η μητέρα της, Λιν Σπίαρς, είχε παρασύρει θανάσιμα ένα αγόρι χωρίς όμως να συλληφθεί.

Όταν ένας αστυνομικός της είπε πως «είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να οδηγεί κανείς υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ή και των δύο», η τραγουδίστρια απάντησε: «Ναι, κύριε, το ξέρω. Η μητέρα μου στην πραγματικότητα σκότωσε έναν άντρα με ποδήλατο, αλλά εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και δεν της συνέβη τίποτα! Γιατί δεν τη συνέλαβαν; Πώς γίνεται η μητέρα μου να ξεφεύγει πάντα από όλα;».

Britney Spears told police mom Lynne killed a 12-year-old boy in DUI arrest video https://t.co/1IOpJ5tDuT pic.twitter.com/tptMgE3YLS — New York Post (@nypost) May 22, 2026

Η Σπίαρς ισχυρίστηκε επίσης, ότι η μητέρα της «προσπάθησε να τη σκοτώσει», πριν ακολουθήσει έντονος διάλογος με τους αστυνομικούς τη στιγμή που της ανακοίνωσαν ότι συλλαμβάνεται. Το περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε περιγραφεί στο βιβλίο της μητέρας της «Through the Storm» το 2008. Η Λιν Σπίαρς είχε γράψει ότι το 1975, ενώ μετέφερε εσπευσμένα τον αδερφό της σε νοσοκομείο στη Λουιζιάνα, παρέσυρε θανάσιμα τον 12χρονο Άντονι Γουίντερς.

«Οι δρόμοι ήταν ολισθηροί από τη βροχή και καθώς έστριβα, ερχόταν ένα αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα», έγραφε στο βιβλίο της. Όπως περιέγραφε, είδε δύο αγόρια με ποδήλατα στον δρόμο και κατάλαβε πως δεν θα μπορούσε να σταματήσει εγκαίρως το αυτοκίνητο, παρά το φρενάρισμα. Το ένα παιδί κατάφερε να απομακρυνθεί, όμως ο 12χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα. Η Λιν Σπίαρς δεν κατηγορήθηκε ποτέ για το δυστύχημα.

Σε άλλα βίντεο από τη σύλληψη, η τραγουδίστρια φαίνεται να κάνει αλκοτέστ, ενώ λέει στους αστυνομικούς ότι είχε πιει μόνο ένα κοκτέιλ νωρίτερα. «Θα μπορούσα μάλλον να πιω τέσσερα μπουκάλια κρασί και να σας φροντίζω κιόλας. Είμαι άγγελος», ακούγεται να λέει.

Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε επίσης ότι είχε λάβει διάφορα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Η αστυνομία εντόπισε τη Σπίαρς έπειτα από καταγγελίες οδηγών, οι οποίοι ανέφεραν ότι οδηγούσε «επικίνδυνα» και παραλίγο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια.

Μετά τη σύλληψή της, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε την ενοχή της στην υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια, με το Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Βεντούρα να της επιβάλλει 12μηνη επιτήρηση. Η 44χρονη δεν έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, Μάικλ Α. Γκολντστάιν, μέσω του οποίου δήλωσε ένοχη. Επειδή η κατηγορία αφορά σε πλημμέλημα, η προσωπική παρουσία της στο δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωτική και μπορούσε να εκπροσωπηθεί νόμιμα από τον συνήγορό της.

