Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Νέο επεισόδιο σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες – Φώναζε και γαύγιζε

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βγήκε για βραδινή έξοδο με φίλους σε ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες… αλλά, όπως υποστηρίζει το TMZ, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο — με γαυγίσματα, φωνές και ακόμη και ένα μαχαίρι να εμπλέκονται.

Πηγές αναφέρουν ότι η «Πριγκίπισσα της Ποπ» κάθισε σε ένα γωνιακό τραπέζι με έναν άνδρα και μια γυναίκα στο Blue Dog Tavern στο Sherman Oaks το βράδυ της Τετάρτης και γρήγορα άρχισε να προκαλεί φασαρία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια ύψωνε τη φωνή της, ούρλιαζε και μάλιστα γαύγιζε κατά διαστήματα, με μάρτυρες να περιγράφουν την ατμόσφαιρα ως χαοτική και «κάπως θλιβερή», αν και η ίδια εξακολουθούσε να φαίνεται χαριτωμένη.

Σε κάποιο σημείο, ένας πελάτης του εστιατορίου είπε ότι η Μπρίτνεϊ πέρασε δίπλα από το τραπέζι του κρατώντας ένα μαχαίρι, προκαλώντας φόβο ότι μπορεί να μαχαιρώσει κατά λάθος κάποιον. Ο μάρτυρας λέει ότι πιστεύει ότι η τραγουδίστρια μπορεί απλά να ξέχασε να το αφήσει στο τραπέζι της. Αναφέρθηκε επίσης ότι η τραγουδίστρια άναψε ένα τσιγάρο μέσα στο εστιατόριο κοντά στην πόρτα, υποχρεώνοντας το προσωπικό να παρέμβει και να ζητήσει από τον σύντροφό της να της πει να το σβήσει.

Όσον αφορά το φαγητό, οι πληροφορίες λένε ότι η Μπρίτνεϊ παρήγγειλε ένα μπιφτέκι και πατάτες, αλλά σχεδόν δεν έφαγε, τσιμπώντας κυρίως τις πατάτες. Έμεινε πολύ φαγητό, μαζί με κάτι που φαινόταν να είναι χυμός πορτοκαλιού. Αναφέρθηκε, δε, ότι η τραγουδίστρια και ο άντρας που ήταν μαζί της τάιζαν ο ένας τον άλλον και ότι εκείνη του είπε «Σ’ αγαπώ», αν και δεν είναι σαφές αν το εννοούσε ή απλώς αστειευόταν.

Πάντως, εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δήλωσε στο TMZ ότι «το θέμα έχει πάρει τελείως δυσανάλογες διαστάσεις. Η Μπρίτνεϊ απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο με τη βοηθό και τον σωματοφύλακά της. Απλώς διηγούνταν την ιστορία για το πώς ο σκύλος της γαύγιζε στους γείτονες. Σε καμία περίπτωση δεν έθεσε κανέναν σε κίνδυνο με ένα μαχαίρι. Έκοβε το χάμπουργκερ της στη μέση. Αυτή η συνεχής επίθεση σε ό,τι κάνει είναι ακριβώς αυτό που συνέβη πριν από 20 χρόνια, όταν τα ΜΜΕ προσπάθησαν να παρουσιάσουν τη Μπρίτνεϊ ως κακό άτομο. Αυτό είναι γελοίο και πρέπει να σταματήσει τώρα».

