Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες για την Επίδαυρο – Μου αρέσει που βουτάω σε κάτι πάρα πολύ άγνωστο» (Video)

Ενθουσιασμένη δηλώνει η Ζέτα Μακρυπούλια για το γεγονός ότι θα παίξει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, ενημερώνοντας ότι οι πρόβες έχουν, ήδη, ξεκινήσει.

Η ηθοποιός θα κάνει το ντεμπούτο της στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, συμμετέχοντας στον θίασο της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη, που θα παρουσιαστεί στις 24 και 25 Ιουλίου, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», μίλησε για το νέο επαγγελματικό της βήμα, αλλά και για τη συνεργασία της με τον Νίκο Καραθάνο.

«Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις πρόβες για την Επίδαυρο και περιμένουμε τώρα να δούμε. Χαίρομαι πολύ, βέβαια πέρα από την Επίδαυρο, γιατί θα γίνει μια ολόκληρη περιοδεία. Χαίρομαι που ο Νίκος Καραθάνος για μία ακόμη φορά με διάλεξε να είμαι σε μία παράστασή του. Είμαι πάρα πολύ φαν του Νίκου, φαίνεται. Μου αρέσουν οι δουλειές του και μου αρέσει που στην αρχή βουτάω σε κάτι πάρα πολύ άγνωστο, αλλά σιγά σιγά, μέχρι να γίνει η πρεμιέρα αρχίζει και υλοποιείται αυτό που έχει εκείνος στο μυαλό του» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Αυτή την περίοδο, η Ζέτα Μακρυπούλια παίζει στην παράσταση του Νίκου Καραθάνου «Τζένη – Τζένη» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι δύο τους έχουν συνεργαστεί θεατρικά και το 2023 στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Μια νύχτα στην Επίδαυρο», που είχε φιλοξενηθεί στο REΧ.

