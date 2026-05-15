Τη δική του εκδοχή για την άθλια κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τα 6 παιδιά στο Περιστέρι δίνει ο πατέρας, κάνοντας λόγο για μεμονωμένο περιστατικό το οποίο οφείλεται σε γαστρεντερίτιδα.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, οι ακαθαρσίες στο σπίτι και τα παιδιά οφείλονταν στο ότι έπασχαν από γαστρεντερίτιδα και η μητέρα τους δεν τα έβγαζε πέρα μόνη της, καθώς ο ίδιος δούλευε πολλές ώρες.

Ισχυρίζεται επίσης ότι έχει μια δεμένη οικογένεια και ζητά από την πολιτεία να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο ώστε να παραμείνει έτσι προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των έξι παιδιών.

Οι ισχυρισμοί του πατέρα

Όπως ανέφερε ο ίδιος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», «η οικογένεια που δημιούργησα με την σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδιάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω στα 6 παιδιά μου, αναγκασμένος να εργάζομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας χωρίς να παραπονεθώ ποτέ γι’ αυτό. Είμαστε μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια.

Το περιστατικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής. Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε για μερικές ημέρες στο δώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι.

Δυστυχώς, περιστατικά ασθένειας (γαστρεντερίτιδα) τα οποία έπληξαν την οικογένεια μου ήταν αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με 6 παιδιά μέσα στο μικρό αυτό σπίτι.

Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για ένα δριμύ κατηγορώ ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένεια μας προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας».

Στο έβδομο παιδί έγκυος η μητέρα



Από την πλευρά της, η δικηγόρος της οικογένειας, Αναστασία Κερχανατζίδου, μιλώντας στην εκπομπή επιβεβαίωσε πως η μητέρα είναι έγκυος στο έβδομο παιδί ωστόσο, όπως είπε, θέλησε να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα.

«Πράγματι, το επιβεβαιώνουμε, είναι έγκυος. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί αρχικά όταν το ακούει κάποιος ίσως να σχηματίζει μια συγκεκριμένη άποψη. Η οικογένεια αυτή ζούσε σε αρκετά καλές συνθήκες στο νησί. Προέκυψε μια επιτακτική ανάγκη να μετακομίσει η οικογένεια στην Αθήνα, όπου γύρισαν πίσω. Είχαν μισθώσει ένα διαμέρισμα με αρκετές καλές συνθήκες όπου όμως ο προηγούμενος μισθωτής δεν είχε εξέλθει εμπρόθεσμα, οπότε αναγκάστηκαν για μερικές μέρες να μείνουν στο συγκεκριμένοι οίκημα» υποστήριξε.

«Τα παιδιά 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες, ήταν σαν στρατιωτάκια»

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που γνώριζε την οικογένεια από το 2019, τα ανήλικα παρουσίαζαν εμφανή σημάδια παραμέλησης, χωρίς ωστόσο καμία υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας να έχει επιληφθεί.

Όπως περιέγραψε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, τα παιδιά ήταν καχεκτικά, ενώ συχνά έδειχναν φοβισμένα και ιδιαίτερα εξαρτημένα από τη στάση της μητέρας τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά ότι τα δύο κορίτσια της οικογένειας, ηλικίας 8 και 9 ετών, φορούν ακόμη πάνες.

Όπως έγινε γνωστό χθες το μεσημέρι, οι δύο γονείς που συνελήφθησαν καταδικάστηκαν από το Αυτόφωρο Δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Παράλληλα, το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

