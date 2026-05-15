Η 4η ΥΠΕ αποκτά Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων αποκτά η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί τη δημιουργία της μονάδας, αλλά και τη λειτουργία της για τα επόμενα δυο χρόνια, στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της ανάπτυξης κοινοτικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κεντρική Μακεδονία.

Η Κινητή Μονάδα πρωτίστως απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας, αναπτυξιακές διαταραχές ή κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στις οικογένειές τους. Όπως είπε η κ. Αηδονά, στόχος είναι η εξυπηρέτηση τουλάχιστον 500 παιδιών και εφήβων.

Στους επιμέρους στόχους περιλαμβάνεται η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση ψυχικών διαταραχών στα αρχικά στάδιά τους, η πρόληψη της χρονιότητας και της ιδρυματοποίησης, η παροχή θεραπευτικής υποστήριξης στον τόπο διαμονής και εκπαίδευσης του παιδιού ή του εφήβου, η ενδυνάμωση της οικογένειας και η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.

«Σκοπός μας, με τη σταθερή ενίσχυση και τον εξοπλισμό όλων των δομών του συστήματος δημόσιας υγείας στην Κεντρική Μακεδονία, είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής των πλέον σύγχρονων υπηρεσιών υγείας στους συμπολίτες μας. Γι’ αυτό και σταθερά επενδύουμε στην ενίσχυση των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, των κοινωνικών δομών και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την υγεία και την πρόνοια στον τόπο μας», τόνισε η περιφερειάρχης, προσθέτοντας: «Η ψυχική υγεία είναι πολύτιμη, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά και εφήβους, ενώ η κινητή μονάδα θα δώσει έμφαση στην προσέγγιση ευάλωτων πληθυσμών και γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από τις σταθερές δομές. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται με προτεραιότητα στα έργα μεγάλης κοινωνικής υπεραξίας, όπως τα έργα υγείας και κοινωνικής προστασίας. Με μετρήσιμο αποτέλεσμα και προσφορά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης».

Πέρα από την προμήθεια του οχήματος της Κινητής Μονάδας, η Περιφέρεια, μέσω του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτεί τη στελέχωση της Μονάδας με διεπιστημονική ομάδα εννέα θέσεων, αποτελούμενη από ψυχίατρο και ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό, νοσηλευτές και διοικητικά στελέχη.

Επίσης, η Μονάδα θα συνεργάζεται και διασυνδέεται με το σύνολο των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις μονάδες αποκατάστασης και τα Πρότυπα Κέντρα Ψυχοθεραπείας.

