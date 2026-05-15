Νοσοκομείο «Μεταξά»: Εγκαινιάστηκαν νέοι ξενώνες φιλοξενίας για συνοδούς ογκολογικών ασθενών

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία, με επίκεντρο τον ογκολογικό ασθενή, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 15 Μαΐου στα Καμίνια, από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου Νήφωνα, τα εγκαίνια του Πολυχώρου Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Αρωγής «Βασιλικών 7».

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας, ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος και η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σταυρούλα Αντωνάκου.

Στον χώρο εγκαινιάστηκε ειδικά διαμορφωμένος όροφος φιλοξενίας για συγγενείς και συνοδούς ασθενών του Νοσοκομείου «Μεταξά», στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας της ΚΟΔΕΠ με το νοσοκομείο και τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιά και Αιγαίου.

Η νέα δομή φιλοξενίας δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς και συνοδούς που προέρχονται από περιοχές εκτός Αττικής και δεν διαθέτουν δυνατότητα διαμονής κατά τη διάρκεια των θεραπειών και των ιατρικών τους επισκέψεων στο Νοσοκομείο «Μεταξά».

Οι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση σε βασικές παροχές, όπως κλινοσκεπάσματα, ρεύμα, νερό και χώρους υγιεινής, ενώ παράλληλα θα παρέχεται ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη, ενισχύοντας έμπρακτα την ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση της ογκολογικής φροντίδας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά, της ΚΟΔΕΠ και του Νοσοκομείου «Μεταξά», με κοινό στόχο τη διαρκή ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη διασφάλιση προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας για όλους και τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, μετά τα εγκαίνια αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες και συντελεστές που συνέβαλαν στη λειτουργία του ξενώνα δήλωσε:

«Σήμερα εγκαινιάζουμε μια σειρά από πολύ σημαντικές υπηρεσίες και ουσιαστικά έργα κοινωνικής προσφοράς, τα οποία έχουν στόχο να στηρίξουν έμπρακτα τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Αισθάνομαι ιδιαίτερα όμορφα που ως Δήμος, καταφέραμε να προχωρήσουμε σε νέες παρεμβάσεις με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, παρά τα προβλήματα που την ταλανίζουν, μπορεί να βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο.

Η αλήθεια είναι πως όλοι θα ευχόμασταν να μη χρειαζόταν να δημιουργούνται τέτοιες δομές, να μην υπήρχε κανένας συμπολίτης μας που να αντιμετωπίζει δυσκολίες ή να έχει ανάγκη στήριξης και φροντίδας. Ωστόσο, όσο αυτές οι ανάγκες εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι δική μας ευθύνη και υποχρέωση να στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες με πράξεις ουσίας και όχι μόνο με λόγια».

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος της ΚΟΔΕΠ Γιάννης Βοϊδονικόλας, ανέφερε:

«Ένα τέτοιο πολυεπίπεδο έργο, όπως η προετοιμασία και ο εξοπλισμός των νέων πολυχώρων μας, απαιτεί τη συνεργασία πολλών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχό μας Γιάννη Μώραλη για την ουσιαστική στήριξη και την εμπιστοσύνη. Αλλά και για το όραμα για έναν Πειραιά Νικητή. Τους χορηγούς και υποστηρικτές μας, αλλά και όσους εργάστηκαν με ζήλο για να ολοκληρώσουμε τις νέες εγκαταστάσεις μας. Ιδίως τον Σαράντο Ευσταθόπουλο, Διοικητή του Νοσοκομείου “Μεταξά” για την πίστη στη μακροχρόνια συνεργασία των φορέων μας».

Ο Διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος, ανέφερε:

«Είναι γεγονός ότι πολύ δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος παράδειγμα τόσο στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ μιας Δημοτικής Αρχής και ενός νοσοκομείου, όπως ο Δήμος Πειραιά και το Nοσοκομείο “Μεταξά”. Η ισχυρή συμμαχία Δήμου Πειραιά – Νοσοκομείου “Μεταξά” – ΚΟΔΕΠ που έχουμε δημιουργήσει με τον Δήμαρχο κ. Μώραλη και τον Πρόεδρο κ. Βοϊδονικόλα, κάνει πράξη το μότο μας ότι, στον Πειραιά κανείς ογκολογικός ασθενής δεν είναι και δεν πρέπει να νιώθει μόνος.

Οι ολοκαίνουριοι ξενώνες φιλοξενίας ογκολογικών ασθενών θα στεγάσουν την ελπίδα των συνανθρώπων μας που, εκτός από την ασθένεια, δοκιμάζονται και από κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Όλες οι κοινές μας πρωτοβουλίες θέτουν τον ογκολογικό ασθενή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και υλοποιούνται με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του».

