search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:17
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

15.05.2026 12:44

Στρατηγική Σύμπραξη ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και Karolinska Istitutet: Μνημόνιο συνεργασίας για την προαγωγή της κλινικής έρευνας και της Υγείας

15.05.2026 12:44
inab new

Το KarolinskaInstitutet, το μεγαλύτερο ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο κλινικής έρευνας στην Ευρώπη, που εδρεύει στην Στοκχόλμη της Σουηδίας, και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση και επέκταση της ακαδημαϊκής συνεργασίας τους στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία.

Η συνεργασία φέρνει κοντά το Τμήμα Μοριακής Ιατρικής και Χειρουργικής (MMK) του Karolinska Institutet, με εκπρόσωπο την Καθηγήτρια Rebecka Hultgren, και το INΕB, με εκπρόσωπο την Διευθύντριά του Αναστασία Χατζηδημητρίου.

Η συμφωνία επισημοποιεί μια ευρεία συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο φορέων, κατά τη διάρκεια πολυετούς κοινής επιστημονικής δραστηριότητας.

«Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει περισσότερες από δύο δεκαετίες στενής συνεργασίας στην έρευνα για τον καρκίνο», δήλωσε ο RichardRosenquistBrandell, καθηγητής Κλινικής Γενετικής στο Karolinska Institutet. Σημειώνοντας ότι «έχουμε συνεργαστεί ενεργά τα τελευταία 20 χρόνια και τώρα επισημοποιούμε αυτή τη συνεργασία, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές προσπάθειές μας, με έμφαση στις αιματολογικές κακοήθειες».

Η συνεργασία βασίζεται σε κοινούς στόχους για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής κινητικότητας.

Οι βασικοί τομείς περιλαμβάνουν:

Συνεργασία στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση

  • Ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού και τεχνογνωσίας.
  • Κοινά ερευνητικά έργα και δράσεις.
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην ανάλυση κλινικών και βιολογικών δεδομένων.
  • Δημιουργία «living labs» με τη συμμετοχή ασθενών, κλινικών ιατρών, ερευνητών και πολιτών.
  • Διοργάνωση συνεδρίων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Κοινές προσπάθειες για εξασφάλιση εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης.

«Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INAB) ως κέντρου αριστείας στην κλινική έρευνα, τη γονιδιωματική και την ιατρική ακριβείας.», δήλωσε η κυρία Αναστασία Χατζηδημητρίου υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επισημοποιούμε και επεκτείνουμε περαιτέρω τη μακροχρόνια συνεργασία μας με το Karolinska Institutet με στόχο την ενίσχυση των κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μας και την επιτάχυνση της επιστημονικής καινοτομίας στην κλινική έρευνα προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας.»

Ο κ. Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, χαιρέτησε τη σημαντική αυτή στρατηγική σύμπραξη, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ του Karolinska Institutet και του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των επιστημονικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας.

Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη συνεργασία ενδυναμώνει τη διεθνή παρουσία της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας, προάγει την εξωστρέφεια και δημιουργεί νέες προοπτικές στην κλινική έρευνα, τη γονιδιωματική και την ιατρική ακριβείας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η σύμπραξη αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στη χώρα προς όφελος της επιστήμης, των ασθενών και της κοινωνίας.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων αναδεικνύει το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ως σημαντικό ερευνητικό κόμβο ευρωπαϊκής εμβέλειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη καινοτόμων επιστημονικών πρωτοβουλιών με διεθνές αποτύπωμα στον τομέα της κλινικής έρευνας.

Διαβάστε επίσης

Κάπνισμα και όραση: Από ποιες σοβαρές ασθένειες των ματιών απειλούνται οι καπνιστές και όσοι ατμίζουν

Μελέτη: Ελπίδες για νέα θεραπεία για τον επιθετικό καρκίνο του παγκρέατος

Ψυχίατροι για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη: «Προτάσεις για ένα σχέδιο δράσης για την προστασία των παιδιών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PIKRAMENOS_STE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πικραμένος του ΣτΕ έχει άποψη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Το Σύνταγμα επιδέχεται μόνο «σημειακές» παρεμβάσεις

game_time_adv
ADVERTORIAL

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

trogli-new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες, ήταν σαν στρατιωτάκια» – Τι λέει γειτόνισσα για την οικογένεια που ζούσε σε άθλιες συνθήκες

nea-aristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Ανοιχτές οι εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα – Τι λένε από τη μειοψηφία

inab new
ΥΓΕΙΑ

Στρατηγική Σύμπραξη ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και Karolinska Istitutet: Μνημόνιο συνεργασίας για την προαγωγή της κλινικής έρευνας και της Υγείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:16
PIKRAMENOS_STE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πικραμένος του ΣτΕ έχει άποψη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Το Σύνταγμα επιδέχεται μόνο «σημειακές» παρεμβάσεις

game_time_adv
ADVERTORIAL

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

trogli-new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες, ήταν σαν στρατιωτάκια» – Τι λέει γειτόνισσα για την οικογένεια που ζούσε σε άθλιες συνθήκες

1 / 3