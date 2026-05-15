Στρατηγική Σύμπραξη ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και Karolinska Istitutet: Μνημόνιο συνεργασίας για την προαγωγή της κλινικής έρευνας και της Υγείας

Το KarolinskaInstitutet, το μεγαλύτερο ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο κλινικής έρευνας στην Ευρώπη, που εδρεύει στην Στοκχόλμη της Σουηδίας, και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση και επέκταση της ακαδημαϊκής συνεργασίας τους στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία.

Η συνεργασία φέρνει κοντά το Τμήμα Μοριακής Ιατρικής και Χειρουργικής (MMK) του Karolinska Institutet, με εκπρόσωπο την Καθηγήτρια Rebecka Hultgren, και το INΕB, με εκπρόσωπο την Διευθύντριά του Αναστασία Χατζηδημητρίου.

Η συμφωνία επισημοποιεί μια ευρεία συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο φορέων, κατά τη διάρκεια πολυετούς κοινής επιστημονικής δραστηριότητας.

«Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει περισσότερες από δύο δεκαετίες στενής συνεργασίας στην έρευνα για τον καρκίνο», δήλωσε ο RichardRosenquistBrandell, καθηγητής Κλινικής Γενετικής στο Karolinska Institutet. Σημειώνοντας ότι «έχουμε συνεργαστεί ενεργά τα τελευταία 20 χρόνια και τώρα επισημοποιούμε αυτή τη συνεργασία, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές προσπάθειές μας, με έμφαση στις αιματολογικές κακοήθειες».

Η συνεργασία βασίζεται σε κοινούς στόχους για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής κινητικότητας.

Οι βασικοί τομείς περιλαμβάνουν:

Συνεργασία στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού και τεχνογνωσίας.

Κοινά ερευνητικά έργα και δράσεις.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην ανάλυση κλινικών και βιολογικών δεδομένων.

Δημιουργία «living labs» με τη συμμετοχή ασθενών, κλινικών ιατρών, ερευνητών και πολιτών.

Διοργάνωση συνεδρίων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κοινές προσπάθειες για εξασφάλιση εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης.

«Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INAB) ως κέντρου αριστείας στην κλινική έρευνα, τη γονιδιωματική και την ιατρική ακριβείας.», δήλωσε η κυρία Αναστασία Χατζηδημητρίου υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επισημοποιούμε και επεκτείνουμε περαιτέρω τη μακροχρόνια συνεργασία μας με το Karolinska Institutet με στόχο την ενίσχυση των κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μας και την επιτάχυνση της επιστημονικής καινοτομίας στην κλινική έρευνα προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας.»

Ο κ. Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, χαιρέτησε τη σημαντική αυτή στρατηγική σύμπραξη, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ του Karolinska Institutet και του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των επιστημονικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας.

Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη συνεργασία ενδυναμώνει τη διεθνή παρουσία της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας, προάγει την εξωστρέφεια και δημιουργεί νέες προοπτικές στην κλινική έρευνα, τη γονιδιωματική και την ιατρική ακριβείας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η σύμπραξη αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στη χώρα προς όφελος της επιστήμης, των ασθενών και της κοινωνίας.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων αναδεικνύει το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ως σημαντικό ερευνητικό κόμβο ευρωπαϊκής εμβέλειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη καινοτόμων επιστημονικών πρωτοβουλιών με διεθνές αποτύπωμα στον τομέα της κλινικής έρευνας.

