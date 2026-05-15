Νέα Αριστερά: Ανοιχτές οι εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα – Τι λένε από τη μειοψηφία

Κλίμα άμεσων εξελίξεων διαμορφώνεται στη Νέα Αριστερά, με φήμες περί άμεσων αποχωρήσεων ή ανεξαρτητοποιήσεων των βουλευτών που πρόσκεινται στην μειοψηφία όπως οι Αλέξης Χαρίτσης και Έφη Αχτσιόγλου, και 6 ή 7 ακόμη βουλευτές, με φόντο τις επερχόμενες επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα στις αρχές Ιουνίου. Αν και οι αποχωρήσεις διαψεύδονται αυτή τη στιγμή, το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό για το επόμενο διάστημα.

Οι φήμες εντάθηκαν μετά την χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου εν όψει επικείμενης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββατοκύριακο 23 – 24 Μαΐου. Από τη χθεσινή συνεδρίαση, απείχαν τα στελέχη της μειοψηφίας, όπως συμβαίνει ήδη από την περίοδο της αποχώρησης Χαρίτση από την ηγεσία και την ανάληψη της προεδρίας από τον Γραμματέα της ΚΕ Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Οι φήμες και το κλίμα εξελίξεων που αποτυπώνεται και σε δημοσιεύματα φαίνεται πως τροφοδοτήθηκαν και από χθεσινό άρθρο του Νίκου Μπίστη – έχει ήδη αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά – ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει πως στη Νέα Αριστερά «αυτές τις μέρες αναμένεται η ολοκλήρωση ενός προαναγγελθέντος θανάτου».

Από την πλευρά της μειοψηφίας, κορυφαία στελέχη διαψεύδουν ότι έχει ληφθεί απόφαση αποχώρησης αυτή τη στιγμή, σημειώνοντας ότι η συζήτηση προς το παρόν είναι «πώς διαχειριζόμαστε την διαφωνία που υπάρχει στο κόμμα μας». Δεν αποκλείουν εξελίξεις το επόμενο διάστημα, προς το παρόν όμως διαψεύδουν αποφάσεις αποχώρησης/ανεξαρτητοποίησης, αυτή τη στιγμή, χωρίς να ανοίγουν περαιτέρω τα χαρτιά τους.

Κάποιοι μάλιστα εκ της μειοψηφίας αποδίδουν τις φήμες σε πίεση της πλειοψηφίας με στόχο το ξεκαθάρισμα του τοπίου και διαμηνύουν πως δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι κεντρικό στοιχείο διαφωνίας που έχει διχάσει το κόμμα τον τελευταίο χρόνο είναι η προοπτική συνεργασιών και δη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάτι με το οποίο διαφωνεί έντονα η σημερινή πλειοψηφία υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη (με αυτή τη στάση συντάσσονται η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Θοδωρής Δρίτσας). Στον αντίποδα τη συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα επιδιώκει ο Αλέξης Χαρίτσης και οι βουλευτές που στηρίζουν τη γραμμή του δηλαδή η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Θεανώ Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη, ο Οζγκιούρ Φερχάτ και ο Ζειμπέκ Χουσεϊν. Η Σία Αναγνωστοπούλου φέρεται να αμφιταλατεύται.

Διαβάστε επίσης

Ζαχαράκη: Έχω ταχθεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών, υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι μετά το σχολείο

Ο… «ακίνητος πόλεμος»: «Ψεύδεται ο Ανδρουλάκης» λέει ο Γεωργιάδης, «λάσπη από τη Δεξιά» απαντά ο Τσουκαλάς

Ελληνοτουρκικά: Η «Γαλάζια Πατρίδα» φέρνει «φουρτούνα» στα «ήρεμα νέρα»