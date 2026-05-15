Περιστέρι: «Τα παιδιά 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες, ήταν σαν στρατιωτάκια» – Τι λέει γειτόνισσα για την οικογένεια που ζούσε σε άθλιες συνθήκες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την οικογένεια με τα έξι ανήλικα παιδιά που έμενε σε δώμα -«χωματερή» 47 τετραγωνικών στο Περιστέρι, ανάμεσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια.

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που γνώριζε την οικογένεια από το 2019, τα ανήλικα παρουσίαζαν εμφανή σημάδια παραμέλησης, χωρίς ωστόσο καμία υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας να έχει επιληφθεί.

Όπως περιέγραψε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, τα παιδιά ήταν καχεκτικά, ενώ συχνά έδειχναν φοβισμένα και ιδιαίτερα εξαρτημένα από τη στάση της μητέρας τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά ότι τα δύο κορίτσια της οικογένειας, ηλικίας 8 και 9 ετών, φορούν ακόμη πάνες.

«Τους ξέρω από το 2019 περίπου. Αλλάζανε συχνά σπίτια, παρόλα αυτά κινούνταν εδώ στη γύρω περιοχή.

Τα παιδάκια τα ήξερα αρκετά καλά. Τα συναντούσα για κάποια διαστήματα καθημερινά. Ήταν καχεκτικά, κάτωχρα, εμφανώς παραμελημένα, είχαν δερματικά προβλήματα, είχαν χαλασμένα δοντάκια. Ήταν παιδιά με έντονα στοιχεία παραμέλησης πάνω τους.

Αισθανόσουν ότι σε αυτά τα παιδιά ασκούνταν και μια ψυχολογική πίεση. Έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας τους με τα μάτια. Ήταν σαν στρατιωτάκια. Τα δύο κορίτσια, που είναι 8-9 ετών, φοράνε ακόμα πάνες.

Η μεγάλη κόρη χρειάστηκε να επαναλάβει τη χρονιά στο σχολείο και η μητέρα το επικοινωνούσε ως κάτι ευχάριστο, ότι δηλαδή η μεγάλη και η μικρή θα είναι μαζί και η μεγάλη θα τη βοηθά στα μαθήματα», είπε αρχικά στην εκπομπή.

Περιγράφοντας άλλο περιστατικό με την οικογένεια ανέφερε:

«Επισκέπτονταν πολύ συχνά μια επιχείρηση εστίασης. Επέλεγαν να κάθονται σε τρία διαφορετικά τραπέζια: οι γονείς με τα δύο μικρά, τα δύο αγόρια σε άλλο και τα δύο κορίτσια σε άλλο.

Έπαιρναν μία μερίδα φαγητό οι δύο γονείς, ψιλοτάιζαν τα δύο μικρά της οικογένειας και τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια κάθονταν χωρίς φαγητό.

Όταν τελείωναν το φαγητό τους, η μητέρα έπαιρνε άλλη μία μερίδα φαγητού και τη μοίραζε στα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά».

