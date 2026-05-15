Κρήτη: «Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές» – Η συγκλονιστική κατάθεση της γειτόνισσας

Με την κατάθεση μιας 19χρονης γειτόνισσας του ζευγαριού που κατηγορείται ότι κακοποίησε μέχρι θανάτου τον 3χρονο Άγγελο συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που συγκλόνισε, όχι μόνο την Κρήτη, αλλά το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η 19χρονη μάρτυρας διέμενε απέναντι από το σπίτι του 45χρονου στα Καμίνια. Όπως ανέφερε, οι δύο οικογένειες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Η μάρτυρας η οποία ήταν η πρώτη που πήγε στο σπίτι το μοιραίο πρωινό και έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί για ώρα, κατέθεσε ότι γνώρισε την Ελευθερία, τη μητέρα του Άγγελου, έναν μήνα αφότου εκείνη εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο.

«Πήγα στο σπίτι τους γιατί έκανα παρέα με την κόρη του 45χρονου. Γνώρισα και τον Άγγελο. Δεν ξαναπήγα στο σπίτι. Έβλεπα όμως τον Άγγελο στη γειτονιά ή στο πάρκο. Το παιδάκι ήταν πολύ χαρούμενο. Έβγαινε κάποιες φορές έξω και φώναζε: “Γεια! Τι κάνεις;;;”. Είχα ακούσει και τους δύο να μαλώνουν το παιδί, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό… Το παιδάκι κάποιες φορές έκλαιγε, περισσότερο από γκρίνια, όχι από πόνο», είπε στο δικαστήριο.

Για τη μέρα του θανάτου του παιδιού, η μάρτυρας κατέθεσε ότι «κοιμόμουν και άκουσα φωνές: Άγγελε ξύπνα! Πήγα να δω… Ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ» . Ο 45χρονος, όπως είπε, της ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει και είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι, ενώ η μητέρα δεν βρισκόταν τότε στο σπίτι. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση λέγοντας «Άγγελε, είσαι καλά; Τον σκούντησα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω… Ο Χρήστος πήγε να του δώσει το φιλί της ζωής, φυσώντας στο στόμα… Του είπα αυτό δεν λειτουργεί… Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές… Το παιδί άνοιξε τα μάτια του, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι».

Ανέφερε στη συνέχεια ότι όταν έφτασε η μητέρα, «είχε κομπλάρει» και δεν ήξερε τι να κάνει. Ο 45χρονος εκείνη τη στιγμή κινούνταν έντονα μέσα στον χώρο, φωνάζοντας και λέγοντας «φέρε ρούχα να το πάμε στο νοσοκομείο». Στη συνέχεια, όπως είπε, έφτασε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ζήτησαν μια κουβέρτα, καθώς το παιδί ήταν παγωμένο. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι η μητέρα δεν αντέδρασε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. «Όταν πήγα στο σπίτι το επίμαχο πρωινό, είδα ξεραμένο αίμα στη μύτη του παιδιού και μια τεράστια γρατζουνιά στην πλάτη του», συμπλήρωσε.

