search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 10:59

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για σπίτια «οπλοστάσια» στη Μεσαρά – Βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια και κροτίδες (photos)

15.05.2026 10:59
mesara_opla_new

Στη σύλληψη τριών ανδρών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, προχώρησαν χθες (14/5) αστυνομικοί στη Μεσαρά του Δήμου Φαιστού. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία 50χρονη γυναίκα.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν οι εμπλεκόμενοι, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ΕΛΑΣ.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται πολεμικό τυφέκιο, περίστροφο, κυνηγετικά όπλα, πιστόλι κρότου, αεροβόλα, εκατοντάδες φυσίγγια, κροτίδες και ναυτικές φωτοβολίδες.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν χθες (14.05.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, τρείς ημεδαποί (85,56 και 26 ετών) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων – πυροτεχνημάτων και στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα μία 50χρονη ημεδαπή.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν πρωινές ώρες χθες (14.05.2026) έρευνες σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους και σε χώρους εργασίας που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • (1) πολεμικό τυφέκιο
  • (1) περίστροφο
  • (2) κυνηγετικά όπλα
  • (1) πιστόλι κρότου
  • (2) αεροβόλα όπλα
  • (2) γεμιστήρες
  • Τριακόσια εβδομήντα έξι (376) πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.
  • (1) μαχαίρι τύπου σιδερογροθιάς
  • Σαράντα (40) κροτίδες
  • (3) ναυτικές φωτοβολίδες
  • (1) κουτί μεταλλικά σφαιρίδια
  • κάλυκας

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού».

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Αίσιο τέλος στην «εξαφάνιση» βρετανού τουρίστα, εντοπίστηκε σε… εύθυμη κατάσταση

Κάτω Τιθορέα: Στον ανακριτή σήμερα οι οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας (video)

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε το πτώμα του 54χρονου στον Λουδία Ποταμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PIKRAMENOS_STE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πικραμένος του ΣτΕ έχει άποψη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Το Σύνταγμα επιδέχεται μόνο «σημειακές» παρεμβάσεις

game_time_adv
ADVERTORIAL

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

trogli-new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες, ήταν σαν στρατιωτάκια» – Τι λέει γειτόνισσα για την οικογένεια που ζούσε σε άθλιες συνθήκες

nea-aristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Ανοιχτές οι εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα – Τι λένε από τη μειοψηφία

inab new
ΥΓΕΙΑ

Στρατηγική Σύμπραξη ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και Karolinska Istitutet: Μνημόνιο συνεργασίας για την προαγωγή της κλινικής έρευνας και της Υγείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:19
PIKRAMENOS_STE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πικραμένος του ΣτΕ έχει άποψη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Το Σύνταγμα επιδέχεται μόνο «σημειακές» παρεμβάσεις

game_time_adv
ADVERTORIAL

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

trogli-new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες, ήταν σαν στρατιωτάκια» – Τι λέει γειτόνισσα για την οικογένεια που ζούσε σε άθλιες συνθήκες

1 / 3