ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:13
15.05.2026 09:57

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε το πτώμα του 54χρονου στον Λουδία Ποταμό

Βρέθηκε το πτώμα του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Μάλγαρα και είχε πεταχτεί στον Λουδία ποταμό, έγκλημα που φαίνεται να τελέστηκε με αφορμή κλοπή περιστεριών.

Σύμφωνα με το emakedonia, το πτώμα αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες.

Το πτώμα εντόπισαν περίοικοι που περνούσαν από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την ΕΛΑΣ, ενώ αυτή τη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο για την λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Στο μεταξύ, ο 43χρονος, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο φυσικός δράστης θα έφτανε στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Όπως είπε, προσπάθησε να τον αποτρέψει, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά ο δράστης κατάφερε να πυροβολήσει.

Ο 44χρονος φυσικός δράστης της δολοφονίας ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πετάξει το πτώμα του 54χρονου στον Λουδία ποταμό, ενώ νωρίτερα είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών.

