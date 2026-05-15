Κέρκυρα: Απατεώνες πήραν από ηλικιωμένο 200.000 ευρώ

Ακόμα ένα περιστατικό απάτης σε βάρος ηλικιωμένου, αυτή τη φορά στην Κέρκυρα.

Οι απατεώνες «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να πάρουν 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι από έναν 79χρονο.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας τον πήρε τηλέφωνο, του είπε ότι είναι από τη ΔΕΔΔΗΕ και τον έπεισε ότι πρέπει να τους δώσει τα χρήματα.

Ο συνεργός του, τα πήρε και έπειτα εξαφανίστηκαν. Ο 79χρονος όταν κατάλαβε την απάτη, προχώρησε σε καταγγελία.

